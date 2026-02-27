Pisano, Piero De Luca e Antonio Visconti: Salute e lavoro priorità - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Jeans skinny da donna: come indossarli con capispalla voluminosi
Salernitana: Curva sud Siberiano, società? Sciatteria
Pisano, Piero De Luca e Antonio Visconti: Salute e lavoro priorità
Sanremo 2026: un Festival da Record anche sui Social
Attualità Salerno

Pisano, Piero De Luca e Antonio Visconti: Salute e lavoro priorità

  • Febbraio 27, 2026
  • 0
  • 90
  • 2 Min Read
Pisano, Piero De Luca e Antonio Visconti: Salute e lavoro priorità

Massima attenzione alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. È quanto emerso dall’incontro tra l’on. Piero De Luca e il presidente del Consorzio ASI SalernoAntonio Visconti, con le Rsu delle Fonderie Pisano, che avevano chiesto un confronto sulla vertenza.

Al centro della riunione la necessità di garantire pienamente il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini, senza però trascurare il diritto al lavoro e la dignità occupazionale dei dipendenti, che avevano confidato in un percorso di reinsediamento industriale non ancora concretizzatosi.

La situazione attuale – è stato evidenziato – presenta un rischio occupazionale elevato, con possibili ricadute sociali ed economiche significative sul territorio. Da qui l’esigenza di individuare soluzioni serie, concrete e sostenibili, capaci di assicurare il rispetto degli standard ambientali previsti dalla normativa vigente e, allo stesso tempo, di offrire prospettive certe ai lavoratori.

Il Consorzio Asi Salerno ha ribadito la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa istituzionale utile a favorire una soluzione condivisa, nel rispetto delle regole ambientali e con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale.

“Occorre uno sforzo comune tra istituzioni e parti sociali – ha dichiarato De Luca – per superare questa fase di incertezza, lavorando a soluzioni strutturali per il futuro di questa importante realtà industriale del territorio”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013