Pisano, Piero De Luca e Antonio Visconti: Salute e lavoro priorità

Massima attenzione alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. È quanto emerso dall’incontro tra l’on. Piero De Luca e il presidente del Consorzio ASI Salerno, Antonio Visconti, con le Rsu delle Fonderie Pisano, che avevano chiesto un confronto sulla vertenza.

Al centro della riunione la necessità di garantire pienamente il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini, senza però trascurare il diritto al lavoro e la dignità occupazionale dei dipendenti, che avevano confidato in un percorso di reinsediamento industriale non ancora concretizzatosi.

La situazione attuale – è stato evidenziato – presenta un rischio occupazionale elevato, con possibili ricadute sociali ed economiche significative sul territorio. Da qui l’esigenza di individuare soluzioni serie, concrete e sostenibili, capaci di assicurare il rispetto degli standard ambientali previsti dalla normativa vigente e, allo stesso tempo, di offrire prospettive certe ai lavoratori.

Il Consorzio Asi Salerno ha ribadito la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa istituzionale utile a favorire una soluzione condivisa, nel rispetto delle regole ambientali e con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale.

“Occorre uno sforzo comune tra istituzioni e parti sociali – ha dichiarato De Luca – per superare questa fase di incertezza, lavorando a soluzioni strutturali per il futuro di questa importante realtà industriale del territorio”.