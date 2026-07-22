Pioggia di medaglie all’EUG Salerno 2026. Si sono conclusi i tornei di Tennis Tavolo al Pala Sele di Eboli e quelli di Beach Handball e Padel andati in scena nella suggestiva cornice del Campus di Baronissi trasformatosi, per l’occasione, in una vera e propria Arena a cielo aperto.

BEACH HANDBALL – Nel Campus di Baronissi, alla presenza di tantissimi appassionati, è andato in scena l’atto conclusivo degli avvincenti tornei dove si è registrato un assoluto dominio ungherese. Tra gli uomini, nel derby tutto magiaro tra la Budapest University of Technology and Economics e Hungarian University of Sports Science, ad avere la meglio, a margine di una partita combattuta e decisa solo agli shoot-out (terzo set), sono stati i primi. Da segnalare il quarto posto finale della squadra dell’Università degli Studi di Salerno sconfitta nella finale di consolazione da Zagabria. Tra le donne, medaglia d’oro alla Karoli Gaspar University (Ungheria) che in finale ha superato l’Università di Zagabria. Sul gradino più basso del podio le spagnole dell’Università di Granada che in finale ha battuto Oporto.

PADEL – Nella modernissima struttura di Baronissi, inaugurata in occasione degli EUG, giornata conclusiva di un torneo particolarmente partecipato, per la prima volta inserito nel programma degli EUSA Games. Grande protagonista della giornata conclusiva la fortissima delegazione spagnola. Tra gli uomini il successo, in un derby tutto iberico, è andato alla coppia formata da Lucas Orduna Dejoz e Jorge Ferre Sainz dell’Università di Valencia che in finale ha superato il duo composto da Arnau Candelo Casas e Ignasi Carballeira Maranges dell’Università di Barcellona. Sul terzo gradino del podio l’Università di Bordeaux che nella Finale terzo/quarto posto ha battuto la Western Norway University. Tra le donne medaglia d’oro a Elena De la Rosa Ramos e Ainhoa Garcia Yepes dell’Università Pablo De Olavide. Le spagnole hanno superato per 2-0 le connazionali Mariona Sanclemente Moral e Alba Vazquez Gracia dell’Università di Barcellona. Bronzo per l’Università di Valencia, vittoriosa nella finale terzo-quarto posto contro l’Università di Oporto.

TENNIS TAVOLO – È calato il sipario sui tornei di Tennis Tavolo. A recitare il ruolo di assoluta protagonista la Zamojski Academy (Polonia) capace, nel torneo individuale maschile, di piazzare tre atleti sul podio. Il titolo è andato a Szymon Kolasa che in finale ha superato il collega Jakub Stecyszyn con il risultato di 3-1. Nell’individuale femminile sul gradino più alto del podio Dora Cosic dell’Università di Zagabria, al secondo posto Agathe Avezou dell’Università di Parigi, terzi – ex equo – Marta Vukelic e Leili Mostafavi rispettivamente da Zagabria e Parigi. Polonia protagonista anche nel doppio maschile con la coppia Kolasa-Grela (Zamojski Academy) vincitrice della medaglia d’oro nella finale contro il duo Molnar-Szantosi dell’Università di Pecs. Bronzo per l’Università di Oporto e per la Zamojski Academy.

Nel doppio femminile ad imporsi è la Croazia con la coppia Cosic – Vukelic che, superando per 3-2 le slovene dell’Università di Ljubljana, Paulin – Strazar, ha guadagnato il gradino più alto del podio. Bronzo ex equo per l’Università di Oporto e l’Università di Parigi.