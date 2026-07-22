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La Regione Campania aderisce alla Rottamazione

  • Luglio 22, 2026
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La Regione Campania aderisce alla Rottamazione

La Giunta regionale della Campania ha approvato il disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e la relativa variazione di bilancio, garantendo il pieno rispetto degli equilibri contabili. La proposta viene trasmessa al Consiglio Regionale, con richiesta di esame in via d’urgenza. Con il ddl si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio e, sulla scorta delle risultanze derivanti dalla chiusura delle scritture contabili dell’esercizio precedente, si propone una variazione al bilancio di previsione 2026/2028 al fine di sostenere la spesa obbligatoria del bilancio regionale. I principali punti del provvedimento: rottamazione dei carichi tributari 2000-2023 La Regione Campania aderisce alla definizione agevolata – prevista dalla Legge n. 199/2025 e dal D.L. n. 38/2026 (convertito in Legge n. 88/2026) – per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e al concessionario RTI Municipia SpA – Abaco SpA risalenti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno regolarizzare i propri debiti senza il pagamento di sanzioni e interessi e con rateizzazione. La norma sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 31 luglio 2026. La manovra è stata possibile grazie all’uscita dal piano di rientro dal disavanzo che bloccava risorse ora destinate agli investimenti e al potenziamento dei servizi.

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