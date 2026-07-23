Il Napoli compie 100 anni, l’1 agosto la città si tinge d’azzurro

Il prossimo 1 agosto Napoli si vestirà di azzurro per festeggiare i suoi 100 anni. Ricco il programma di celebrazioni, organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli: una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Si tratterà di un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, luogo profondamente legato alle origini del Club e alla sua prima sede sociale. A scandire l’apertura del Centenario saranno i rintocchi delle campane di cento chiese della città insieme a una scenografica fumata azzurra: seguirà il taglio del nastro alla presenza del presidente del club Aurelio De Laurentiis, di quello della Regione Campania Roberto Fico, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del Prefetto Michele di Bari e del Questore Maurizio Agricola. Da Piazza Carità partirà la processione azzurra verso Piazza del Plebiscito: attraverserà il centro cittadino lungo un percorso di circa un chilometro fino a Piazza Municipio che ospiterà il Pizza Village del Centenario. In occasione del Centenario, il Napoli renderà omaggio alla città celebrando uno dei simboli più riconosciuti nel mondo: la pizza. A partire dalle ore 20:26, il Club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande. Saranno inoltre donate pizze alle persone in condizioni di maggiore fragilità, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania. Alle ore 20:45 avrà inizio in Piazza del Plebiscito la Cerimonia ufficiale: De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del Napoli ripercorreranno cento anni di storia attraverso musica, immagini, testimonianze, performance artistiche e contenuti multimediali, per un viaggio emozionale lungo un secolo. Sul palco saliranno gli ex campioni e i protagonisti del presente azzurro. Dalle 22:30, al termine della Cerimonia, prenderà il via la Notte Azzurra, powered by Enel. Con un gesto dal palco, la città si accenderà simultaneamente d’azzurro: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti dalla luce del Centenario. L’accensione darà il via al grande Light Show e allo spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo. La festa proseguirà con un DJ set in collaborazione con Radio Kiss Kiss. Tutti gli appuntamenti di Napoli 100 saranno gratuiti.