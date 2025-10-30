Piero De Luca: “Uniti continuiamo a costruire futuro Campania” - Le Cronache Ultimora
Piero De Luca: “Uniti continuiamo a costruire futuro Campania”
Piero De Luca: “Uniti continuiamo a costruire futuro Campania”

Piero De Luca: “Uniti continuiamo a costruire futuro Campania”

Grande partecipazione e clima di entusiasmo hanno accompagnato l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Roberto Fico, candidato presidente della coalizione progressista alle prossime elezioni regionali in Campania.

L’iniziativa, svoltasi al Teatro Mediterraneo di Napoli, ha visto la presenza di tutte le forze politiche e civiche che compongono la coalizione, unite dal comune obiettivo di dare un nuovo impulso alla regione.

«Uniti continuiamo a costruire il futuro della Campania. Andiamo a vincere!», ha dichiarato al termine della manifestazione Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico e parlamentare salernitano, sottolineando lo spirito di coesione e determinazione che anima la squadra progressista.

Un appuntamento che segna l’inizio ufficiale di una sfida politica cruciale, con l’obiettivo – nelle parole degli organizzatori – di «ridare fiducia, diritti e sviluppo ai cittadini campani».

