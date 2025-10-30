Vuolo (Lega): affitti irregolari nell’Agro-Nocerino

È stata presentata ieri al Prefetto di Salerno un’interrogazione e richiesta di verifiche urgenti, a firma di Lucia Vuolo, già Parlamentare Europea e candidata della Lega alle Elezioni Regionali della Campania 2025, sulle gravi condizioni abitative e le situazioni di irregolarità nei contratti di locazione in diversi comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. L’iniziativa nasce a seguito dei recenti fatti di cronaca verificatisi a Pagani, presso il condominio “Palazzo Califano” in Piazza Sant’Alfonso, dove un episodio di violenza culminato in un accoltellamento e in un incendio ha riportato all’attenzione pubblica una realtà abitativa complessa e pericolosa, segnata da sovraffollamento, affitti irregolari e condizioni igienico-sanitarie precarie.“Non possiamo più far finta di nulla – dichiara Lucia Vuolo –. Da troppo tempo cittadini e residenti segnalano situazioni di degrado e illegalità diffusa, con appartamenti affittati a decine di persone senza alcun controllo o contratto regolare. Chiediamo che lo Stato torni a garantire legalità, sicurezza e dignità abitativa a tutti, italiani e stranieri, nel rispetto delle regole.” L’interrogazione, indirizzata al Prefetto di Salerno, chiede l’attivazione di un piano coordinato di verifiche da parte dei Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese – in sinergia con le Prefetture, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e l’Agenzia delle Entrate – per: avviare un censimento degli immobili sospettati di sovraffollamento o locazioni in nero; verificare la regolarità dei contratti di affitto e la corrispondenza tra residenti dichiarati e occupanti effettivi; controllare la sicurezza e l’idoneità strutturale degli edifici più critici; promuovere un tavolo interistituzionale per la sicurezza urbana sull’intero territorio dell’Agro; predisporre azioni di contrasto e prevenzione, incluse campagne di regolarizzazione e incentivi per i proprietari che rispettano la legge. “La sicurezza non è un tema di propaganda ma di responsabilità – aggiunge Vuolo –. Serve un impegno serio e condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per riportare ordine e legalità nelle nostre città. L’Agro Nocerino-Sarnese non può essere lasciato solo davanti a queste emergenze.” Con questa iniziativa, Lucia Vuolo ribadisce l’impegno della Lega per la legalità, la sicurezza e la tutela del territorio, chiedendo che le istituzioni competenti intervengano con urgenza per restituire serenità e vivibilità ai cittadini dell’Agro.>
Post Recenti
- Piero De Luca: “Uniti continuiamo a costruire futuro Campania”
- Vuolo (Lega): affitti irregolari nell’Agro-Nocerino
- Rosa Volpe si insedia alla procura di Firenze il 5 novembre
- La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0
- La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il marito Luigi: “Le festeggio a marzo 2026, è l’amore della mia vita”
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco