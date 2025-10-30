Vuolo (Lega): affitti irregolari nell’Agro-Nocerino

È stata presentata ieri al Prefetto di Salerno un’interrogazione e richiesta di verifiche urgenti, a firma di Lucia Vuolo, già Parlamentare Europea e candidata della Lega alle Elezioni Regionali della Campania 2025, sulle gravi condizioni abitative e le situazioni di irregolarità nei contratti di locazione in diversi comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. L’iniziativa nasce a seguito dei recenti fatti di cronaca verificatisi a Pagani, presso il condominio “Palazzo Califano” in Piazza Sant’Alfonso, dove un episodio di violenza culminato in un accoltellamento e in un incendio ha riportato all’attenzione pubblica una realtà abitativa complessa e pericolosa, segnata da sovraffollamento, affitti irregolari e condizioni igienico-sanitarie precarie.“Non possiamo più far finta di nulla – dichiara Lucia Vuolo –. Da troppo tempo cittadini e residenti segnalano situazioni di degrado e illegalità diffusa, con appartamenti affittati a decine di persone senza alcun controllo o contratto regolare. Chiediamo che lo Stato torni a garantire legalità, sicurezza e dignità abitativa a tutti, italiani e stranieri, nel rispetto delle regole.” L’interrogazione, indirizzata al Prefetto di Salerno, chiede l’attivazione di un piano coordinato di verifiche da parte dei Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese – in sinergia con le Prefetture, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e l’Agenzia delle Entrate – per: avviare un censimento degli immobili sospettati di sovraffollamento o locazioni in nero; verificare la regolarità dei contratti di affitto e la corrispondenza tra residenti dichiarati e occupanti effettivi; controllare la sicurezza e l’idoneità strutturale degli edifici più critici; promuovere un tavolo interistituzionale per la sicurezza urbana sull’intero territorio dell’Agro; predisporre azioni di contrasto e prevenzione, incluse campagne di regolarizzazione e incentivi per i proprietari che rispettano la legge. “La sicurezza non è un tema di propaganda ma di responsabilità – aggiunge Vuolo –. Serve un impegno serio e condiviso tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per riportare ordine e legalità nelle nostre città. L’Agro Nocerino-Sarnese non può essere lasciato solo davanti a queste emergenze.” Con questa iniziativa, Lucia Vuolo ribadisce l’impegno della Lega per la legalità, la sicurezza e la tutela del territorio, chiedendo che le istituzioni competenti intervengano con urgenza per restituire serenità e vivibilità ai cittadini dell’Agro.>