Piero De Luca, siamo al De Profundis, Meloni isola Italia

“Siamo al De profundis. L’intervento

di Giorgia Meloni conferma l’isolamento in cui il governo ha

gettato il Paese. Questa condizione è il risultato di una

visione miope e di parte, una visione sbagliata in un momento in

cui l’Europa dovrebbe rafforzarsi e unire le proprie forze per

rispondere alle grandi sfide mondiali. Nel suo intervento Meloni

ha parlato da capo di partito, non da donna delle istituzioni, e

continua ad indicare una strada che trascina l’Italia sempre più

lontano dal resto dell’Europa, ignorando la necessità di

cooperazione e integrazione delle politiche economiche, sociali,

ambientali, energetiche, digitali, diplomatiche, in un contesto

globale sempre più complesso ed interconnesso. Questa posizione

ci sta rendendo semplicemente irrilevanti, con conseguenze

devastanti per la nostra economia, per la nostra credibilità

internazionale e, soprattutto, per gli interessi dei cittadini

italiani”. Così in una nota il capogruppo democratico nella

commissione Affari europei della Camera, Piero DE LUCA.