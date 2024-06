Dealer of the Year: Autosantoro a Salerno si conferma prima concessionaria Hyundai al mondo

Per il secondo anno consecutivo Autosantoro si laurea campione del mondo. Hyundai casa madre Corea ha deciso di premiare i concessionari che rappresentano l’eccellenza della rete Hyundai nel mondo tramite l’assegnazione del riconoscimento DOTY2024 (Dealer of the Year).

Tale premio, valutato e assegnato su scala globale, riassume ed esalta i risultati raggiunti in tutte le aree di business passando dalle performance di vendita e post-vendita, dalla customer satisfaction alla rappresentazione del brand nel territorio, sia in termini di strutture che di implementazione degli standard del brand.

E per la seconda volta consecutiva l’imprenditore campano, Vincenzo Santoro, ritirerà dalle mani del presidente di Hyundai Italia, Andrea Crespi, il prestigioso riconoscimento. Il ceo di Autosantoro ha così commentato:

“Confermare e addirittura migliorare la performance dello scorso anno è certamente motivo di grande soddisfazione ed è un orgoglio portare alto fuori dai confini nazionali il nome della città di Salerno, della Campania e di un Mezzogiorno operoso. Questo è frutto di un lavoro intenso ed è una gratificazione che intendo condividere in toto con la mia Famiglia e i nostri Collaboratori, per la quale voglio ringraziare anche i nostri clienti e quanti, confido, lo diventeranno.

È altresì un riconoscimento a una filosofia aziendale e agli insegnamenti di un maestro visionario della impresa e del mondo dell’auto quale è stato mio padre, Gabriele. Per lui il rapporto di fiducia e la soddisfazione del cliente erano la priorità e la premessa. Oggi la nuova sfida è quella della mobilità sostenibile, tema sul quale è impegnato l’intero comparto auto. Anche su questo abbiamo precorso i tempi e nel 2023 – d’intesa con Hyundai Italia – dato vita a Salerno al primo EV Store Hyundai d’Europa. Al di là degli obiettivi aziendali, non bisogna mai dimenticare che noi tutti abbiamo responsabilità e doveri da genitori ancorché da cittadini a cui adempiere che, mai come in tale contingenza, riverberano immediatamente sul futuro dei nostri figli.”