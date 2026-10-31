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Piero De Luca presenta a Salerno il suo libro sull’Europa

  • Ottobre 31, 2026
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Piero De Luca presenta a Salerno il suo libro sull’Europa

Una sala gremita e una partecipazione significativa hanno accompagnato a Salerno la presentazione di “L’idea di Europa e il suo destino”, il libro del parlamentare salernitano del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della rassegna culturale “Abitatori del Tempo” e ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo e sulle prospettive dell’Unione europea nello scenario internazionale.

 

All’incontro hanno preso parte anche Enzo Amendola e Dario Nardella, protagonisti del dialogo con l’autore. A moderare il dibattito è stata Monica Di Mauro.

A margine dell’appuntamento, De Luca ha ringraziato il pubblico e gli ospiti per la partecipazione, sottolineando il valore del confronto e della condivisione. «È stata non solo un’occasione di confronto, ma un momento di incontro e condivisione collettiva», ha dichiarato.

Al centro dell’intervento la convinzione che l’Europa rappresenti un punto di riferimento fondamentale per affrontare le grandi sfide del presente. «L’Europa è la nostra casa comune, la nostra rete di protezione rispetto alle crisi internazionali, ma anche alle difficoltà economiche e sociali che vivono le nostre famiglie e imprese in questo momento storico», ha affermato il parlamentare.

Secondo De Luca, il futuro dell’Unione europea richiede un impegno condiviso, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo nei processi internazionali e favorire la pace e lo sviluppo delle comunità. «Il suo futuro è una responsabilità che dobbiamo costruire insieme se vogliamo giocare un ruolo da protagonisti per la pace e lo sviluppo delle nostre comunità nei prossimi anni, senza scivolare in un’inesorabile e pericolosa irrilevanza».

Non è mancato un riferimento al confronto politico con le forze sovraniste. «Tornare indietro come fanno le destre sovraniste è un errore storico drammatico e pericoloso», ha sostenuto De Luca, ribadendo la necessità di continuare a investire nel progetto europeo.

«Continuiamo a crederci e a lavorarci insieme», è stato il messaggio conclusivo del segretario regionale dem, che ha legato la presentazione del volume a una riflessione più ampia sul ruolo dell’Europa e sulle responsabilità politiche e istituzionali per il suo futuro.

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