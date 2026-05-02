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Attualità Salerno

Petta: Parente è la scelta giusta per guidare la Provincia

  • Maggio 2, 2026
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Petta: Parente è la scelta giusta per guidare la Provincia

“Da sindaca e amministratrice del territorio, esprimo con convinzione il mio sostegno alla candidatura di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Conosco Geppino da anni e posso testimoniare la sua serietà, la sua capacità amministrativa e la costante attenzione che ha sempre riservato alle esigenze delle comunità locali. La sua esperienza da sindaco e il forte radicamento nei territori rappresentano oggi un valore fondamentale per una Provincia che ha bisogno di una guida autorevole, concreta e capace di costruire sintesi tra realtà diverse, dalle aree interne ai centri costieri. La Provincia di Salerno deve continuare a essere un punto di riferimento per i Comuni, soprattutto su temi strategici come viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e supporto agli enti locali. Per farlo servono amministratori che conoscano davvero le difficoltà quotidiane dei territori e sappiano trasformarle in programmazione e risposte efficaci”. A dirlo è Anna Petta, sindaca del Comune di Baronissi. “Geppino Parente incarna questo profilo: equilibrio, esperienza e capacità di governo. La sua candidatura rappresenta una scelta di continuità amministrativa ma anche una visione chiara per il futuro della Provincia. Sono certa che, insieme all’on. Piero De Luca e a tutta la nostra comunità politica, sapremo sostenere questo percorso con responsabilità e determinazione, nella direzione di una Provincia sempre più forte, stabile e vicina ai cittadini. Come sindaca e come dirigente politica, sento il dovere di sostenere questo cammino, convinta che solo attraverso il lavoro condiviso e una visione comune si possa rafforzare il rapporto tra istituzioni e territori e costruire risposte concrete per il futuro delle nostre comunità” – conclude Petta -.

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