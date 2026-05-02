XV Festa dell’Asparago Selvatico, boom di presenze

Grande partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato la prima giornata della XV Festa dell’Asparago Selvatico di Roscigno Vecchia, ospitata nello scenario unico e suggestivo di un vero e proprio museo a cielo aperto. Un evento che, sin dalle prime ore, ha richiamato visitatori, appassionati e famiglie, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del territorio. La manifestazione è organizzata dal Comune di Roscigno, dall’associazione Terra Mia, dalla Pro Loco Roscigno Vecchia APS, con la collaborazione della Fondazione Monte Pruno, del Forum dei Giovani di Roscigno e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Protagonista indiscusso della manifestazione è stato l’asparago selvatico, simbolo della tradizione locale e ingrediente principe delle numerose proposte gastronomiche. Gli stand hanno registrato un’affluenza significativa, con centinaia di persone che hanno potuto degustare piatti tipici, dagli antipasti alle zeppole, preparati secondo ricette tramandate nel tempo. La festa si è rivelata non solo un’occasione di gusto, ma anche un importante momento di valorizzazione culturale e didattica. Grande interesse hanno suscitato, infatti, i laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie, curati dal Gruppo Archeologico dell’Università Federico II di Napoli. Le attività proposte hanno permesso ai partecipanti di approfondire aspetti storici, ambientali e tradizionali legati al territorio, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, anche attraverso le visite guidate all’interno di Roscigno Vecchia, alla scoperta di quella che il giornalista Onorato Volzone definì la “Pompei del ’900”. Il connubio tra enogastronomia, cultura e intrattenimento, con uno spettacolo musicale all’insegna del sax, ha creato un’atmosfera viva e partecipata, capace di unire generazioni diverse. La XV Festa dell’Asparago Selvatico continuerà anche oggi, dopo l’ennesimo successo che si è registrato nella giornata di sabato, offrendo ulteriori occasioni di scoperta e convivialità. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi appuntamenti tra degustazioni, spettacoli e attività culturali, pensati per valorizzare il patrimonio locale. Domenica 3 maggio spazio anche alla Festa del Segugio e dei Segugisti, a cura della Società Pro Segugio (affiliata ENCI), per presentare il progetto “Cilento Selvatico” e il Festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni, in programma dal 4 al 6 settembre prossimo. Roscigno Vecchia si conferma, così, luogo ideale per eventi che celebrano le eccellenze del territorio, unendo qualità, storia e ospitalità.