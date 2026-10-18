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Petitto (Forza Italia): Più tutela per gli agenti di polizia

  • Ottobre 18, 2026
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Petitto (Forza Italia): Più tutela per gli agenti di polizia

“La tragica scomparsa di Antonio Villani, morto investito mentre era in servizio, e quella improvvisa di Salvatore Luigi Ciriello, mio pari corso a Bolzano, mi colpiscono profondamente, da Consigliere regionale e, prima ancora, da uomo che ha indossato la divisa della Polizia di Stato”. Lo afferma il Consigliere regionale e Questore al personale del Consiglio regionale della CAMPANIA, Livio Petitto. “Due servitori dello Stato, due vite spezzate in circostanze diverse ma unite dal senso del dovere e dall’impegno al servizio della comunità”, aggiunge Petitto per il quale “le recenti immagini degli scontri di Milano con uomini e donne della Polizia di Stato in prima linea a rischiare la vita, così come quanto accaduto ad Avellino, poche settimane fa, prima della partita tra Avellino e Sampdoria, quando gli agenti sono stati chiamati a contenere le tensioni e a garantire l’ordine pubblico, impongono una riflessione seria sulla necessità di assicurare maggiore tutela alle forze dell’ordine. Chi è chiamato a proteggere i cittadini deve poter contare su strumenti adeguati, condizioni operative sicure e un sostegno concreto da parte delle istituzioni”. “Alle famiglie di Antonio e Salvatore e a tutti i colleghi – conclude – rivolgo le mie più sincere condoglianze e la mia vicinanza. Il rispetto per chi serve lo Stato non può fermarsi alle parole: deve tradursi in sicurezza, tutele concrete e riconoscimento del valore del loro lavoro”.

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