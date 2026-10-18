Cavese spettacolo, 5 gol al Casarano

CAVA DE’ TIRRENI – Un’ inarrestabile Cavese schianta il Casarano con una manita e si lancia a centro classifica. Terza vittoria interna conse- cutiva e dieci punti nelle ul- time quattro gare che scaraventano gli aquilotti a centro classifica. Ancora as- senti Fiordaliso e Diarras- souba tra le file metelliane mentre Minaj non proprio al top si accomoda inizialmente in panchina; al suo posto c’è Fella in avanti e per mister Masitto sono confermati i nove undicesimi di Barletta con l’atipico 3-4-2-1. Il Casa- rano si presenta incerottato all’incontro con le assenze di Giraudo, Patierno, Ferrara e Gyamfi ma almeno nei tito- lari il tecnico dei pugliesi Di Bari perde i soli Giraudo e Ferrara e dunque per nove undicesimi conferma la for- mazione di sette giorni prima. Partenza un po’ com- passata degli aquilotti che non danno l’impressione di essere aggressivi. Al 4′ raso- terra insidioso di Sava dalla destra ma il portiere para a terra. Al 13′ cross di Fella dalla destra e Fusco non ci arriva bene alla conclusione da due passi dalla porta indirizzando la palla sul fondo. I salentini rispondono tre minuti più tardi con un colpo di testa di Zanellato su punizione di Chiricò ma ad un metro dalla linea Fusco respinge e poi il portiere allontana. Al 18′ però la Cavese passa sull’asse Fusco-Fella; l’attaccante se ne va a destra e serve l’accor- rente Fella in area di rigore il quale gira di destro sul palo opposto e la palla, accarez-

zandolo, s’insacca alle spalle di Farroni. Cavese sugli scudi e il raddoppio otto minuti più tardi è una pura formalità e arriva sempre con un cross dalla fascia destra, questa volta però è Sava a pescare la testa di Macchi al suo se- condo gol stagionale. I metel- liani però si concedono una pausa e così ne approfittano gli ospiti per accorciare con l’ex Logoluso che al minuto 38′ approfitta di una difesa statica che non lo va a contra- stare al limite dell’area di ri- gore e il numero ventitre con il sinistro trova l’angolo alla destra di Boffelli allo stesso modo di come Ferrante aveva trovato il pari con il Barletta nel posticipo lunedì. I pugliesi di colpo si rianimano e nel primo minuto di recupero della prima frazione sfiorano il pari con Mercadante il cui diagonale dalla sinistra si perde dalla parte opposta. Il black-out però degli aquilotti continua e così Nunziata in scivolata prende il pallone con la mano nel contrasto con Ciotti. La giacchetta nera indica il dischetto e la Cavese si gioca la card per l’FVS cre- dendo nell’ involotarietà ma l’arbitro conferma dal review la propria decisione. Della battuta se ne incarica l’ex Chi- ricò che, glacialmente, beffa centralmente Boffelli. Palla al centro e tutto da rifare. Ripresa che inizia subito con un doppio cambio tra le file metelliane: Maiolo per Man- nucci nell’inedito ruolo di ter- zino e Minaj per Fella e quest’ultima scelta viene su- bito ripagata perchè il neo entrato che riceve palla da Sava, si accentra e con un po- tente rasoterra di sinistro batte il portiere sulla propria sinistra. Al 57′ brivido per la retroguardia metelliana. Chi- ricò a destra semina il panico e serve Zanellato ben posizio- nato al centro che gira però con il destro sul fondo. An- cora blaugrana pericolosi al 61′ e nella circostanza provvi- denziale è la scivolata di Pe- retti a deviare in angolo il tiro di Grandolfo. Gli aquilotti però calano il poker al minuto 66′. Punizione di Orlando dalla destra a rientrare con un difensore che di testa re- spinge; la palla s’impenna e Nunziata dalle retrovie so- praggiunge colpendo di sini- stro al volo fulminando