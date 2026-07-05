Pecoraro (Fenailp): Notte Bianca, opportunità di crescita

È tutto pronto per la XIV Edizione della Notte Bianca Week End Salerno, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio, uno degli eventi più attesi dell’estate salernitana, capace ogni anno di richiamare decine di migliaia di persone tra cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Due serate all’insegna della musica, dello spettacolo, della cultura, dello shopping e dell’intrattenimento, che trasformeranno i quartieri orientali della città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’edizione 2026 propone un cast di assoluto rilievo con artisti che sapranno coinvolgere pubblici di tutte le età. Su tre palchi allestiti il primo in P.zza M. Grasso a Mercatello si alterneranno a partire dalle ore 22,00 Fiordaliso, il comico Pasquale Palma e a mezzanotte il concerto dei Collage a P.zza della Resistenza a Pastena alle ore 22,00 il concerto di Fausto Leali a mezzanotte toccherà al comico Mariano Bruno e a seguire Tony Tammaro. A P.zza G.C. Gloriosi, inizierà alle ore 22,00 il D.J. Anonimo e a mezzanotte Rosario Miraggio in concerto. Domenica 12 luglio gran finale in P.zza Portanova con LDA e AKA 7seven in concerto con inizio alle ore 22,00.

Per favorire la partecipazione del pubblico, è stato predisposto anche un importante piano per la mobilità. Grazie al Comune di Salerno, saranno infatti disponibili gratuitamente le navette di Busitalia, che effettueranno un servizio continuo dallo Stadio Arechi a Via Leucosia fino alle ore 3.00 di sabato 12 luglio, consentendo di raggiungere comodamente le aree interessate dalla manifestazione. Inoltre, la metropolitana leggera prolungherà il proprio servizio a pagamento fino alle ore 3.00. Nella giornata di domenica, invece, sarà la sola metropolitana a garantire il servizio straordinario fino alle ore 3.00 di domenica 13 luglio, offrendo un’ulteriore opportunità per muoversi in sicurezza.

Abbiamo approfondito il significato della manifestazione con il Presidente della FeNAILP, Sabato Pecoraro.

Presidente Pecoraro, la Notte Bianca Week End Salerno raggiunge la sua quattordicesima edizione. Cosa rappresenta oggi questa manifestazione?

«È il simbolo di una città che ha voglia di crescere, di accogliere e di valorizzare le proprie eccellenze. Quattordici edizioni significano continuità, capacità organizzativa e soprattutto fiducia da parte dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. La Notte Bianca è diventata uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo campano e rappresenta una straordinaria occasione di promozione economica e sociale.»

Qual è il valore di questa iniziativa per il commercio e le imprese del territorio?

«Per le attività commerciali è un’opportunità preziosa. Migliaia di persone affolleranno le strade, visiteranno negozi, bar, ristoranti e attività di servizio, contribuendo concretamente all’economia locale. Tenga conto che gli alberghi della città e delle zone limitrofe sono già sold out. Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante investire negli eventi capaci di riportare le persone nei quartieri, sostenendo il commercio di prossimità e creando nuove occasioni di lavoro e sviluppo.»

La FeNAILP sostiene da sempre iniziative che promuovono il territorio. Perché?

«Perché crediamo che il rilancio delle piccole e medie imprese passi anche attraverso la valorizzazione delle città. Turismo, commercio, artigianato, cultura e spettacolo devono dialogare tra loro. Quando si crea questa sinergia, i benefici si estendono a tutto il tessuto economico. È una filosofia che la FeNAILP porta avanti da anni e che continuerà a sostenere con convinzione.»

Quest’anno è stato previsto un importante piano per i trasporti. Quanto è importante questo aspetto?

«È fondamentale. Consentire ai cittadini di raggiungere la manifestazione in modo semplice e sicuro significa favorire una partecipazione ancora più ampia. Voglio sottolineare con soddisfazione la scelta del Comune di Salerno di mettere gratuitamente a disposizione le navette Busitalia che collegheranno lo Stadio Arechi con Via Leucosia fino alle tre di notte. È un servizio molto utile che contribuirà anche a ridurre il traffico e a migliorare la vivibilità dell’evento. A questo si aggiunge il prolungamento del servizio della metropolitana leggera, che rappresenta un ulteriore elemento di efficienza per chi vorrà partecipare alle due serate.»

Quanto conta il lavoro di squadra nell’organizzazione di un evento così complesso?

«Conta tutto. Manifestazioni di questa portata sono possibili soltanto grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, organizzatori, forze dell’ordine, volontari e operatori economici. Ognuno svolge un ruolo importante affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. È questo spirito di collaborazione che rende la Notte Bianca un esempio positivo di partecipazione e condivisione.»

Quale messaggio desidera rivolgere agli imprenditori che prenderanno parte all’evento?

«Li invito a vivere queste due giornate come una straordinaria occasione per presentare il meglio delle proprie attività. L’accoglienza, la professionalità e la qualità dei servizi rappresentano il vero valore aggiunto del nostro territorio. Ogni cliente soddisfatto può diventare un visitatore che tornerà a Salerno anche in futuro.»

E ai cittadini e ai tanti turisti attesi?

«Li aspettiamo per vivere insieme una grande festa. La Notte Bianca è molto più di un evento musicale: è un’occasione per riscoprire la città, passeggiare tra le vie animate, fare acquisti, assistere agli spettacoli e condividere momenti di serenità con amici e familiari. Invito tutti a utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione per raggiungere comodamente l’evento e contribuire a rendere ancora più vivibile la manifestazione.»

Qual è l’augurio della FeNAILP per questa XIV edizione?

«Ci auguriamo che sia un grande successo di pubblico e di partecipazione. Ogni edizione che cresce rappresenta una vittoria per le imprese, per il commercio, per il turismo e per l’intera città. La FeNAILP continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, la valorizzazione delle attività produttive e la promozione del territorio. La Notte Bianca Week End Salerno è la dimostrazione concreta che, quando istituzioni, imprese e cittadini lavorano insieme, si possono costruire eventi di grande qualità e offrire nuove opportunità di crescita per tutta la comunità.»