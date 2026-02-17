Pd , campo largo con De Luca candidato sindaco

di Erika Noschese

Campo largo con Vincenzo De Luca: chi non accetta può accomodarsi fuori. Piero De Luca, segretario regionale del Pd, prende in mano le redini e detta la linea in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma nella prossima primavera a Salerno. I dem rivendicano il ruolo centrale all’interno della coalizione e sarebbero pronti ad avviare il tavolo delle trattative, ma a una condizione: non c’è trattativa che tenga, il candidato del centrosinistra sarà Vincenzo De Luca. Una linea che trova pieno consenso nel Psi, con il segretario regionale Enzo Maraio, attuale assessore regionale al Turismo, pronto ad accoglierla. «Il PD è sempre stato il baricentro, il cuore dell’alleanza di centrosinistra. È il pilastro fondamentale del centrosinistra: lo è stato a livello regionale, stiamo lavorando per costruire una coalizione a livello nazionale e lo sarà sicuramente anche a livello territoriale e provinciale, qui in provincia di Salerno e nel comune capoluogo», ha dichiarato il segretario del Partito Democratico campano. «Lavoreremo per una coalizione di centrosinistra quanto più ampia possibile, con l’obiettivo di proseguire il lavoro di sviluppo e rilancio della città di Salerno avviato negli ultimi trent’anni – ha aggiunto il deputato salernitano – Chi ha intenzione di tornare indietro farà evidentemente altre scelte e altri percorsi. Noi costruiamo un centrosinistra ampio e inclusivo, auspicando la presenza di tutte le forze politiche che condividono il percorso di sviluppo e crescita della città portato avanti in questi anni e che intendono continuare a sostenerlo anche in futuro». Parole che si scontrano con le dichiarazioni della leader nazionale dem, Elly Schlein, che proprio nei giorni scorsi ha ribadito la necessità del campo largo ovunque, anche a Salerno. Intanto, nel pomeriggio di ieri a Roma si è tenuto un vertice di Fratelli d’Italia con Arianna Meloni, sorella del premier, e Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, sulle elezioni comunali in provincia di Salerno. Tra i nomi attenzionati da FdI ci sono quelli del docente universitario Gherardo Marenghi e del notaio Roberto Orlando. Sul tavolo delle trattative figurava anche l’imprenditore turistico Salvatore Gagliano, che proprio in queste ore ha ufficialmente declinato l’invito. Il partito starebbe valutando anche altri profili che saranno poi sottoposti al tavolo del centrodestra provinciale, dal quale uscirà il nome del candidato alla carica di sindaco. Il prescelto dovrà sfidare Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Alessandro Turchi per Salerno Migliore e, verosimilmente, il candidato che sarà individuato da Movimento 5 Stelle, Avs e dagli altri partiti di sinistra pronti a opporsi all’ex presidente della Giunta regionale della Campania. I pentastellati, infatti, hanno già dichiarato apertamente di essere contrari al «modo e al metodo» della politica attuata dall’ex sindaco. Sul tavolo del Movimento 5 Stelle ci sarebbero i nomi dell’ex senatore Andrea Cioffi e dell’assessora regionale Claudia Pecoraro, mentre Sinistra Italiana potrebbe proporre l’avvocato Franco Massimo Lanocita. Piena disponibilità sarebbe stata manifestata anche da Elisabetta Barone, già candidata sindaca con Semplice Salerno.