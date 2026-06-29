Pd Campania, solidarietà all'assessora Zabatta - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Nocera: Iapicco si didende: Mia moglie trovata già morta in casa
Comune Laviano, vicini a dolore famiglia Cuomo
Pd Campania, solidarietà all’assessora Zabatta
Crollato l’intero edificio dove Enzo Cuomo viveva con la moglie Trini e la figlia Isabella
Attualità Campania

Pd Campania, solidarietà all’assessora Zabatta

  • Giugno 29, 2026
  • 0
  • 112
  • 2 Min Read
Pd Campania, solidarietà all’assessora Zabatta

Il gruppo consiliare del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Campania esprime piena solidarietà all’assessora regionale Fiorella Zabatta, destinataria di una inaccettabile campagna di odio fatta di insulti, aggressioni verbali e commenti sessisti sui social network a seguito di una sua presa di posizione politica. “Il confronto democratico vive e si nutre di idee – si legge in una nota – di opinioni anche profondamente diverse. Quando, invece, il dibattito pubblico degenera nell’offesa personale, nell’intimidazione e nella violenza verbale, tra l’altro a sfondo sessista, viene colpita non solo la dignità della persona, ma la qualità stessa della nostra democrazia”. “Ancora una volta – continuano i consiglieri Dem della Campania – a essere bersaglio di un linguaggio d’odio è una donna impegnata nelle istituzioni. Un fenomeno che richiede una presa di posizione netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, al di là delle appartenenze e delle diverse sensibilità sui temi oggetto del confronto. Esprimiamo la nostra vicinanza a Fiorella Zabatta, convinti che nessuna opinione possa mai giustificare insulti, minacce o manifestazioni di intollerabile sessismo”. “Difendere il rispetto delle persone – così si chiude la nota – significa difendere le istituzioni, il pluralismo e il diritto di ciascuno ad esprimere liberamente le proprie idee senza dover per questo essere destinatario di campagne d’odio. Il gruppo consiliare del Partito Democratico continuerà a promuovere una politica fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco, respingendo con fermezza ogni forma di violenza e di intimidazione”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013