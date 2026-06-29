Comune Laviano, vicini a dolore famiglia Cuomo

“La comunita’ di Laviano si stringe attorno alle vittime del terremoto in Venezuela. Il 23 novembre 1980 la terra tremo’ sotto Laviano. Quella data e’ impressa nella memoria di ogni cittadino, nelle storie delle nostre famiglie, nell’anima di questo paese. Oggi, con profondo dolore, apprendiamo che il terremoto che ha devastato il Venezuela ha portato via Enzo Cuomo, originario di Laviano, sua moglie Trini e sua figlia Isabella. Ritrovati senza vita sotto le macerie di un palazzo di Caracas”. E’ il messaggio che il Comune di Laviano, piccolo centro della provincia di Salerno, affida ai social in cui viene ricordato che “i nonni di Enzo persero la vita qui, a Laviano, nel sisma del 1980. Una tragedia che si intreccia con la nostra storia in modo straziante”. “L’Amministrazione comunale e l’intera comunita’ di Laviano – si legge ancora – si stringono con affetto alla famiglia Cuomo e a tutti i loro cari. Al popolo venezuelano, colpito da una catastrofe immane, rivolgiamo un messaggio di solidarieta’ sincera: Laviano conosce il vostro dolore. Siete nei nostri cuori”.