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Paura in aereo, passeggera ha un blocco cardiaco su volo diretto a Roma: giornalista le salva la vita

  • Novembre 4, 2026
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Paura in aereo, passeggera ha un blocco cardiaco su volo diretto a Roma: giornalista le salva la vita

(Adnkronos) – Un famoso giornalista sudamericano, Nelson Castro, ha salvato la vita alla passeggera di un aereo che ha avuto un malore mentre era in partenza verso Roma. La notizia è stata riportata dal quotidiano El Clarin: Castro si trovava a bordo dell’aereo che avrebbe dovuto trasferirlo nella Capitale italiana per unirsi a un gruppo di colleghi che accompagneranno Papa Leone durante il suo imminente viaggio in Uruguay, Argentina e Perù, quando la donna si è sentita male.  

Quello che doveva essere un viaggio di lavoro si è così trasformato in un intervento medico imprevisto; una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. L’episodio si è verificato mentre l’areo a bordo del quale viaggiava l’uomo partiva da Rio de Janeiro per uno scalo. Castro, che oltre a essere un giornalista è anche un neurologo, ha raccontato i dettagli dell’accaduto in un messaggio inviato a un gruppo WhatsApp condiviso con i colleghi del programma Vamos Rivadavia. 

“Una donna ha avuto un grave blocco cardiaco. Se fosse successo mentre eravamo sopra l’Atlantico, avrei dovuto chiedere al comandante di tornare a Rio. Era a un passo dall’arresto cardiaco”. Le condizioni della donna richiedevano un intervento immediato. La sua pressione sanguigna era scesa a 60/30, spingendo il giornalista a intervenire per mantenerla stabile fino all’arrivo del personale medico specializzato. “Siamo riusciti a stabilizzarla quanto bastava per attendere l’arrivo di un’ambulanza, con a bordo un medico e dei paramedici, che l’hanno subito trasportata in ospedale. Aveva una pressione di 60/30”, ha spiegato, descrivendo l’intervento e il successivo trasferimento della paziente in una struttura sanitaria. 

Grazie alla prontezza di Castro, la donna ha ricevuto le cure essenziali nei momenti di massima criticità, prima di essere affidata al personale medico giunto sul posto. “Chi l’avrebbe mai detto che un viaggio si sarebbe trasformato in un turno di lavoro medico… incredibile!”, è stato il commento del giornalista.  

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