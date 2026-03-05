Pattinodromo, intervento con fondi PRIUS

Si è riunita nella mattinata di ieri, presso la sede della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Campania, la Cabina di Regia dell’Autorità Urbana di Salerno, su convocazione del Commissario straordinario del Comune di Salerno, dott. Vincenzo Panico, in qualità di presidente dell’organismo di coordinamento. Nel corso dell’incontro, il Commissario ha illustrato il Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS) della Città di Salerno, composto da sei interventi già approvati e ammessi a finanziamento e da ulteriori quattro interventi candidati a valere sulla quota di premialità. Il Programma si configura come uno strumento organico di programmazione e attuazione, volto a consentire all’Amministrazione comunale di perseguire in maniera coerente e sostenibile la direttrice strategica di sviluppo delineata dalla pianificazione urbanistica, che individua nel turismo il principale volano di crescita economica, occupazionale e infrastrutturale del territorio. Panico ha evidenziato come il PRIUS rappresenti un tassello fondamentale per rafforzare l’attrattività della città, migliorare la qualità degli spazi urbani e favorire una più efficiente integrazione tra interventi pubblici e iniziative private, in un’ottica di rigenerazione complessiva e duratura. Il Commissario prefettizio ha inoltre informato i presenti della necessità di attivare le competenti strutture comunali per completare il progetto del pattinodromo attraverso la realizzazione di un secondo lotto funzionale, manifestando l’intenzione di candidare l’intervento ai finanziamenti previsti nell’ambito dei meccanismi di premialità del Programma. L’assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, sulla base dell’istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti, ha preso atto dell’orientamento espresso dall’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione delle opere connesse al pattinodromo, ritenendolo coerente con gli obiettivi strategici del PRIUS. Al termine della riunione, la Cabina di Regia ha approvato formalmente il Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile della Città di Salerno, i cui documenti erano già stati adottati con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 27 febbraio. L’assessore Cuomo ha infine precisato che il prossimo passaggio verso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma sarà rappresentato dall’emissione del decreto regionale di approvazione, atto necessario per rendere pienamente operative le misure previste