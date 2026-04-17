Sarno, uno spazio per lo sgambamento cani

Il progetto prevede la creazione di uno spazio adeguatamente attrezzato, dotato di recinzioni, panchine, cestini portarifiuti, fontanelle e segnaletica, senza apportare modifiche sostanziali alla morfologia del terreno.



L’intervento sarà realizzato nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana. Un’opera che punta a rendere la città sempre più attenta alla qualità della vita, sia per i cittadini che per i loro animali, valorizzando al contempo gli spazi pubblici. L’intervento sarà realizzato nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana. Un’opera che punta a rendere la città sempre più attenta alla qualità della vita, sia per i cittadini che per i loro animali, valorizzando al contempo gli spazi pubblici.