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Sarno, uno spazio per lo sgambamento cani

  • Aprile 17, 2026
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Sarno, uno spazio per lo sgambamento cani
Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto “Dog Park”. A Sarno prende forma un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di di un’area attrezzata destinata allo sgambamento dei cani.
Il progetto prevede la creazione di uno spazio adeguatamente attrezzato, dotato di recinzioni, panchine, cestini portarifiuti, fontanelle e segnaletica, senza apportare modifiche sostanziali alla morfologia del terreno.


L’intervento sarà realizzato nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo anche  alla riqualificazione urbana. Un’opera che punta a rendere la città sempre più attenta alla qualità della vita, sia per i cittadini che per i loro animali, valorizzando al contempo gli spazi pubblici.

“Il Dog Park è un altro punto del programma elettorale che stiamo portando avanti con concretezza.
Stiamo lavorando a un insieme di interventi che mettono al centro il valore degli animali nella vita quotidiana delle persone. Allo stesso tempo, vogliamo rendere Sarno sempre più pet friendly, aumentando gli spazi verdi dedicati ai cani e creando strutture attrezzate per la loro attività motoria e di sgambamento”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.
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