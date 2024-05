Parco del Mercatello, mancano giostre per disabili

di Erika Noschese

«Inaugurato il parco del Mercatello ma mancano le giostrine per i disabili»: la denuncia arriva da Paola Sivoccia, mamma di Marta, disabile fin dalla nascita per un trauma subito durante il parto. La donna è molto seguita sui social e, in particolare sulla piattaforma Tiktok dove si racconta e racconta la vita della piccola Marta, di suo marito Fabio Cupo, responsabile di sala in una pizzeria e dell’altro figlio, Marco, di dieci anni. Vive nella zona orientale, nel quartiere Pastena e da anni prova a rivendicare i diritti della figlia. Una battaglia di civiltà, la sua, contro i tanti incivili che ogni giorno occupano scivoli per disabili, lasciano l’auto in sosta negli stalli destinati ai diversamente abili e così via. Nei giorni scorsi, proprio con Marta, si è recata al parco del Mercatello, recentemente inaugurato: «Complimenti, bellissimo questo parco. È stupendo. Guardate quanti bei giochi?», racconta ai suoi followers mostrando il parco. «Ci sono altri spazi ma non c’è una giostra per disabili, magari un’altalena. Nulla. Complimenti», ha detto ancora mamma Paola. Una battaglia che fa sua il consigliere comunale Dante Santoro: «Finalmente al Parco Mercatello tanti bambini possono giocare in maggiore sicurezza e gli stessi genitori hanno un luogo di ritrovo per i loro piccoli ma purtroppo non tutti. L’ennesima gravissima dimenticanza dell’amministrazione comunale, atto di inciviltà, non prevedendo giostrine adeguate ai bambini con diversa abilità», ha detto Santoro, preannunciando interventi in prima persona sulla questione sollevata nelle ultime ore da attivisti e numerosi cittadini relativi alla riapertura degli spazi del Parco Mercatello. «Porto avanti questa tematica a sostegno dei genitori che hanno questa esigenza e mi hanno palesato il proprio disappunto e disagio. Già stamane ho sollevato la questione in commissione politiche sociali, convocando appositamente Dirigenti ed Uffici competenti per risolverla. Ho portato al Comune di Salerno la giusta battaglia per chiedere giostrine alla portata di tutti, cosa ad oggi negata in maniera assurda al Nuovo Parco Mercatello», ha aggiunto il consigliere. Innegabile che, sul fronte spazi verdi, l’amministrazione abbia ancora oggi carenze importanti e poche aree a disposizione. Nella giornata di ieri, infatti, è giunta la proroga per la chiusura del parco di Villa Carrara: accesso interdetto fino al 10 maggio per effettuare lavori di ripristino delle condizioni igieniche e di manutenzione del verde. Villa Carrara è infatti tornata nelle disponibilità dell’amministrazione comunale: «Da pochi giorni il Settore Politiche Sociali ha ricevuto le chiavi di Villa Carrara di cui è diventato custode in attesa che non si chiarisca con la proprietà la destinazione futura dell’immobile e, soprattutto, se la Villa resterà o meno in gestione al Comune di Salerno. Lo scorso 23/04/2024 il Settore ha predisposto la chiusura della Villa fino al 4 maggio per avviare i primi lavori di piccola manutenzione, sistemazione del verde pubblico e sanificazione delle aree esterne ed interne, in collaborazione con i Settori Verde Pubblico e Manutenzione. Verrà prevista anche una guardiania diurna e notturna per evitare l’intrusione e, soprattutto, lo stazionamento di persone non autorizzate – ha dichiarato l’assessore Paola De Roberto – Laddove la struttura rimanesse in gestione al Comune, con il Sindaco, il Capo staff e con diversi colleghi di Consiglio e di Giunta, abbiamo già provveduto a progettare anche lì un hub socio-culturale, riaprendo la struttura alla città, alle famiglie, agli anziani e ai giovani con tante iniziative e, soprattutto, riattivando il servizio biblioteca ed emeroteca e il baretto che potrebbe avere anche una funzione sociale ed inclusiva per persone con disabilità. Villa Carrara è un piccolo gioiellino della nostra citta, dobbiamo impegnarci tutti a preservarla!». Potrebbe riaprire invece nella giornata di domani il parco di via Buongiorno, chiuso al pubblico per lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree gioco.