Parco Archeologico di Paestum e Velia, nel nuovo CDA il Cavaliere Domenico De Rosa

Si apre una nuova fase per il Parco Archeologico di Paestum e Velia con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato ad accompagnare uno dei più rilevanti patrimoni culturali, turistici ed economici del Mezzogiorno.

Del nuovo CDA fanno parte Francesco Fasolino, Antonella Caiazzo, Teresa Giuliani ed il Cavaliere Domenico De Rosa, designato dal Ministro della Cultura d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dalla direttrice Tiziana D’Angelo, definisce e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell’attività dei Parchi.

La nomina del Cavaliere Domenico De Rosa assume un rilievo particolare, essendo l’unico imprenditore all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione di quello che rappresenta, a tutti gli effetti, il principale asset culturale, turistico ed economico della provincia di Salerno.

Paestum e Velia non sono soltanto due luoghi simbolo della storia antica e della civiltà mediterranea. Sono un sistema straordinario che unisce archeologia, identità, paesaggio, flussi turistici, reputazione internazionale e capacità di generare valore per il territorio.

I Templi di Paestum, il Museo Archeologico Nazionale, l’area di Velia e l’intero sistema di tutela e valorizzazione collegato al Parco costituiscono un patrimonio unico, che impone oggi una governance all’altezza della sua centralità storica e della sua funzione strategica.

In una stagione in cui i grandi attrattori culturali sono chiamati non solo a custodire il passato ma anche a produrre visione, qualità gestionale e ricadute concrete sui territori, la presenza di una figura imprenditoriale nel CDA rappresenta un elemento di particolare importanza. La sfida, infatti, è legare sempre di più tutela e valorizzazione, cultura e sviluppo, prestigio scientifico e capacità di rafforzare l’attrattività del territorio.

“Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e con profondo rispetto per il valore che Paestum e Velia rappresentano per la nostra provincia, per la Campania e per l’Italia intera. Parliamo del più importante asset culturale, turistico ed economico del nostro territorio, un patrimonio che deve essere custodito con rigore ma anche accompagnato con una visione capace di rafforzarne il ruolo nazionale e internazionale. Essere l’unico imprenditore nel nuovo Consiglio di Amministrazione significa per me portare un contributo concreto di esperienza, metodo ed attenzione ai risultati, nella convinzione che la cultura, quando è ben governata, possa diventare anche un grande motore di crescita, lavoro qualificato e sviluppo sano per l’intera comunità”, dichiara il Cavaliere Domenico De Rosa.

La costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione segna dunque l’avvio di una fase importante per il futuro del Parco Archeologico di Paestum e Velia, chiamato a consolidare ulteriormente il proprio ruolo come punto di riferimento culturale, scientifico e turistico e come leva decisiva di crescita per l’intero territorio provinciale.