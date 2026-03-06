Paralimpiadi, alla cerimonia di apertura il dj bionico Specchiale

Anche la Campania è stata scelta per avere una parte da protagonista in questo evento mondiale. Infatti la Fondazione Milano Cortina ha chiamato a gestire la consolle musicale il dj bionico salernitano Michele Specchiale, assistito Inail che ha partecipato ad alcune attività sportive messe in campo proprio dal Piano Quadriennale Cip-Inail per favorire il reinserimento sociale degli infortunati sui luoghi di lavoro attraverso la pratica sportiva. Michele Specchiale, residente a Padula (Salerno), ha 50 anni, sposato con due figlie, è l’unico dj al mondo a mixare con una mano bionica, grazie ad una protesi mioelettrica di ultima generazione. Il suo set non è solo musica: è tecnologia, talento e visione che si incontreranno sul palcoscenico dei Giochi Paralimpici. Drop potenti, vibrazioni vere. Il suo motto è “Sky is the limit!”, il cielo è il limite. “La scelta di coinvolgere il salernitano Michele Specchiale – sottolinea il presidente regionale del Cip Campania, Carmine Mellone – è una grande soddisfazione per il movimento paralimpico regionale. Michele, infatti, in quanto assistito Inail, ha partecipato ad alcune attività di avviamento sportivo compatibili con la sua disabilità. E in una di queste occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare anche la sua capacità di gestire una consolle musicale. L’Arena di Verona, quindi, sarà animata da tanti professionisti, impegnati nel coordinare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, e la Campania ha il suo posto in prima fila perché a Specchiale è stato affidato il compito di curare le musiche che faranno da cornice alla sfilata delle tante delegazioni dei Paesi partecipanti”.,