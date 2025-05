Palermo, imbrattano muro del Marina Yachting: identificati e condannati due uomini

(Adnkronos) – Sono stati identificati e condannati i due uomini, entrambi ultratrentenni, che il 25 novembre 2023, circa quaranta giorni dopo l’inaugurazione e l’apertura del Palermo Marina Yachting, hanno imbrattato un muro del nuovo spazio urbano, restituito alla città grazie agli interventi dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e tutelato dalla Soprintendenza ai Beni culturali. I due sono stati identificati grazie alle circa 400 telecamere installate nell’area e condannati a una pena pecuniaria di 600 euro ciascuno. Entrambi, riconosciuta la propria colpa, hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposti alla messa alla prova e coinvolti in lavori socialmente utili per estinguere il reato e rimediare all’incivile gesto. Nel procedimento, l’Autorità di Sistema portuale si è costituita parte offesa, chiedendo un risarcimento morale di 500 euro complessivi per i danni causati. Il giudice ha riconosciuto un importo di 100 euro, già versato dagli imputati. “L’episodio di vandalismo rappresenta un gesto grave e ingiustificabile, soprattutto perché ha colpito un luogo simbolo della rigenerazione urbana e della restituzione degli spazi pubblici alla collettività – ha commentato Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale – La tempestiva individuazione dei responsabili e la loro condanna dimostrano l’efficacia del sistema di sorveglianza e la determinazione dell’Autorità nel tutelare il patrimonio comune. Ci auguriamo che questa lezione possa servire da esempio per chiunque sottovaluti il valore dei beni pubblici e il senso civico che deve animare ogni cittadino”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)