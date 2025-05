Cina, crolla il tetto della Torre del Tamburo: aveva 650 anni – Video

(Adnkronos) – In Cina è crollato improvvisamente il tetto della Torre del Tamburo, costruita nel 1375 durante la dinastia Ming. Nei video circolati online è possibile vedere i visitatori del sito turistico allontanarsi mentre centinaia di tegole cadono a cascata per oltre due piani, si schiantano al suolo e sollevano un'enorme nuvola di polvere. La torre si trova a Mingzhongdu, nella città di Chuzhou, nella provincia di Anhui, ed è una delle principali attrazioni turistiche della zona. Secondo i media cinesi, si tratta di una delle torri di questo tipo più grandi del Paese. Non ci sono vittime, ma i danni al sito storico sono ingenti e le autorità indagano sulle cause. Il crollo è avvenuto appena un anno dopo la ristrutturazione della torre, in seguito a lievi danni al tetto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)