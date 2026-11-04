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Paganini (Temple University), “Dietro il prezzo di carne, il latte e le uova c’è una responsabilità da raccontare”

  • Novembre 4, 2026
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Paganini (Temple University), “Dietro il prezzo di carne, il latte e le uova c’è una responsabilità da raccontare”

(Adnkronos) – “Come consumatori conosciamo il prezzo di quello che mangiamo, dal latte alla carne fino alle uova, ma non sappiamo cosa c’è dietro quel prezzo. E dietro c’è la zootecnia, cioè la produzione animale, che prima di tutto è responsabilità.” Lo ha dichiarato Pietro Paganini, presidente di Competere e professore alla Temple University, intervenendo alla presentazione del volume “Dieci brevi lezioni di zootecnica” di Giuseppe Pulina a Roma. “Come consumatori siamo empatici nei confronti degli animali, rispetto a quello che mangiamo sulle nostre tavole, perché abbiamo una visione antropocentrica, ma spesso li conosciamo poco” ha detto. “La zootecnia è la scienza dell’allevamento, ma è molto di più: una disciplina multidisciplinare che raccoglie la capacità dell’uomo di osservare, comprendere gli animali e convivere con loro, maturando una responsabilità nei loro confronti. In questo senso il libro di Pulina svolge un’importante funzione divulgativa: semplifica senza essere semplicistico, aiuta i consumatori a capire come vengono allevati gli animali e quali tecnologie sono oggi disponibili per migliorare il loro benessere, la sostenibilità ambientale delle produzioni e la qualità di ciò che portiamo in tavola”. Ha concluso Paganini. 

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