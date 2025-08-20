Pagani. Econova, niente stipendo

Nemmeno il tempo di far scendere i coriandoli della presentazione in pompa magna che già si registra il primo intoppo: i dipendenti Econova, azienda incaricata della raccolta rifiuti a Pagani, hanno visto slittare il pagamento delle spettanze. Una doccia fredda che smentisce, e subito, le promesse di efficienza e puntualità che accompagnavano l’arrivo della società. Qualcuno, nei “bei tempi”, si era persino speso sui social con frasi da cavaliere a difesa dell’azienda, dipingendola come paladina dei lavoratori. Oggi, però, quella stessa difesa sembra più un lontano ricordo, perché un’impresa di servizi dovrebbe – a prescindere dai flussi economici con l’ente – garantire i salari dei propri dipendenti. Altrimenti, di che solidità parliamo? Intanto, il sindaco, che alla presentazione si era lasciato andare a momenti di commozione quasi teatrale, ha preferito un silenzio tombale davanti al primo inciampo. E l’assessore al ramo, che da opposizione tuonava indignato a ogni problema, ora che ha cambiato casacca sembra essersi volatilizzato: “non pervenuto” la dicitura più appropriata. Insomma, il film è sempre lo stesso: proclami in prima fila, emozioni di facciata e, quando arriva la prova concreta, i lavoratori restano con il fiato sospeso e le tasche vuote. Econova ha appena iniziato la sua corsa, ma la partenza – più che un nuovo inizio – sembra già il replay di vecchie abitudini.