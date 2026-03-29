Pagani. Con Campitiello 5 civiche pronte a sostenerlo

PAGANI – Il Progetto Civico 2030 prende sempre più forma e si consolida come una delle principali realtà politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. Un percorso che nasce dal basso e che, passo dopo passo, sta aggregando energie, competenze e rappresentanze territoriali, superando divisioni e frammentazioni politiche. Alla base vi è una scelta chiara: andare oltre le logiche dei partiti, senza farsi condizionare da accordi provinciali o regionali, spesso lontani dalle reali esigenze della città. In questo contesto si inserisce la candidatura a sindaco del dott. Nicola Campitiello, individuato come figura di sintesi di un progetto civico ampio, condiviso e radicato sul territorio.Tra i protagonisti del percorso emergono nomi di riferimento come Vincenzo Calce, Salvatore Cascone e Gianfranco Maiorino, che stanno contribuendo alla costruzione di una proposta politica credibile e concreta. Il progetto registra inoltre un importante rafforzamento con l’ingresso dell’area degli Azzurri, rappresentata da Antonio Oliva e Raffaele De Siena, segnale di una crescente convergenza verso un modello civico inclusivo e trasversale.Un’apertura che conferma la capacità del Progetto Civico 2030 di attrarre sensibilità diverse, unite da un unico obiettivo: il rilancio della città di Pagani.Non solo: secondo le prime indiscrezioni, sarebbero già pronte cinque liste civiche a sostegno del candidato sindaco Campitiello, a testimonianza di una struttura organizzativa solida e in continua espansione. In questo quadro si inserisce anche il plauso a Fratelli d’Italia, che ha condiviso il percorso, dimostrando senso di responsabilità e apertura verso una proposta costruita sui territori.Il Progetto Civico 2030 si candida così a rappresentare una vera alternativa amministrativa, fondata su partecipazione, competenza e visione strategica, con l’obiettivo di restituire a Pagani una prospettiva di sviluppo concreta e duratura.
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco