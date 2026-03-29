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Pagani. Con Campitiello 5 civiche pronte a sostenerlo

  • Marzo 29, 2026
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Pagani. Con Campitiello 5 civiche pronte a sostenerlo

PAGANI – Il Progetto Civico 2030 prende sempre più forma e si consolida come una delle principali realtà politiche in vista delle prossime elezioni amministrative. Un percorso che nasce dal basso e che, passo dopo passo, sta aggregando energie, competenze e rappresentanze territoriali, superando divisioni e frammentazioni politiche. Alla base vi è una scelta chiara: andare oltre le logiche dei partiti, senza farsi condizionare da accordi provinciali o regionali, spesso lontani dalle reali esigenze della città. In questo contesto si inserisce la candidatura a sindaco del dott. Nicola Campitiello, individuato come figura di sintesi di un progetto civico ampio, condiviso e radicato sul territorio.Tra i protagonisti del percorso emergono nomi di riferimento come Vincenzo Calce, Salvatore Cascone e Gianfranco Maiorino, che stanno contribuendo alla costruzione di una proposta politica credibile e concreta. Il progetto registra inoltre un importante rafforzamento con l’ingresso dell’area degli Azzurri, rappresentata da Antonio Oliva e Raffaele De Siena, segnale di una crescente convergenza verso un modello civico inclusivo e trasversale.Un’apertura che conferma la capacità del Progetto Civico 2030 di attrarre sensibilità diverse, unite da un unico obiettivo: il rilancio della città di Pagani.Non solo: secondo le prime indiscrezioni, sarebbero già pronte cinque liste civiche a sostegno del candidato sindaco Campitiello, a testimonianza di una struttura organizzativa solida e in continua espansione. In questo quadro si inserisce anche il plauso a Fratelli d’Italia, che ha condiviso il percorso, dimostrando senso di responsabilità e apertura verso una proposta costruita sui territori.Il Progetto Civico 2030 si candida così a rappresentare una vera alternativa amministrativa, fondata su partecipazione, competenza e visione strategica, con l’obiettivo di restituire a Pagani una prospettiva di sviluppo concreta e duratura.

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