L’artista Clara Garesio dona ad Amalfi l’opera “Passeggiata”

Lo “Stradone” di Amalfi brilla con i colori dell’artista Clara Garesio. La ceramista di fama internazionale ha donato alla Città di Amalfi l’opera in ceramica intitolata “Passeggiata”, ispirata al paesaggio dell’Antica Repubblica Marinara. I dieci pannelli maiolicati catturano lo sguardo. L’arte irrompe e dialoga con il tessuto urbano, attraverso la potenza del suo linguaggio, suscitando emozioni e riflessioni nei passanti e nei visitatori. Ogni pannello è composto da quattro piastrelle in terracotta 20×20 (per un totale di 40 maioliche) dipinte con smalti policromi ceramici e sottoposte a seconda cottura, realizzate in esemplare unico tra il 2010 e il 2020 ed ispirate ai colori, alla luce e alle forme del paesaggio amalfitano. Terminata l’installazione dei pannelli, le sedute saranno ritinteggiate. Il sea front di Amalfi accoglie di un nuovo segno d’arte e di bellezza grazie alla donazione dell’artista Clara Garesio, che andrà ad arricchire il patrimonio comunale: la luce si rifrange sulle ceramiche maiolicate, su cui sono impressi elementi iconici, tra case a grappolo che sprofondano nel mare, rappresentato in tutte le sfumature del blu cobalto, con geometrie contemporanee che creano una visione pittorica stratificata e armoniosa che si inserisce nel contesto ambientale: le cromie fresche e inaspettate, l’astrattismo lirico si intreccia con figurazioni stilizzate. L’opera rappresenta “un omaggio sentito ad Amalfi e il suo territorio” che, con la sua bellezza e il suo straordinario patrimonio paesaggistico e storico-culturale, è da sempre parte integrante del percorso umano e artistico dell’autrice. «La scelta di destinare questa mia opera alla città di Amalfi nasce dal profondo legame sentimentale che negli anni ho coltivato verso questo territorio, simbolo di bellezza millenaria e crocevia di culture. È mio desiderio che l’opera, integrandosi nel tessuto urbano, possa offrire un contributo alla valorizzazione dello spazio pubblico ed essere liberamente fruita dalla cittadinanza e dai visitatori come segno di continuità tra l’espressione artistica contemporanea e la tradizione locale», sottolinea l’artista, esprimendo la volontà di donazione ad Amalfi. Clara Garesio ha intrattenuto con Amalfi e la Costiera un legame lungo e fecondo: qui ha trascorso, fin dagli anni Sessanta, periodi di vita e di lavoro, collaborando con le storiche faenzere locali, per le quali ha realizzato decori pittorici e progetti di decorazione che testimoniano la sua capacità di interpretare la tradizione artigianale in chiave originale e moderna e che hanno contribuito all’aggiornamento e all’apertura dei linguaggi artistici locali alle istanze contemporanee e internazionali. Una sperimentatrice di tecniche e di linguaggi diversi: Clara Garesio è una figura di rilievo nell’arte ceramica italiana, dal 2021 membro dell’IAC International Academy of Ceramics. Torinese di nascita, si forma all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza negli anni Cinquanta e da allora conduce, attraverso una rigorosa disciplina del fare, una personale ricerca artistica nel campo ceramico, dando forma e colore alla propria inesauribile e pura immaginazione e affiancando l’impegno didattico all’attività artistica ed espositiva. Le sue opere sono presenti nei principali musei italiani, incluso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, e in istituzioni internazionali, tra cui Palazzo dell’ONU di Ginevra e CEE di Bruxelles.