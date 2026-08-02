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Sarno. Griffe false, le condanne

  • Agosto 2, 2026
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Sarno. Griffe false, le condanne

“Venditori abituali del falso con danni ingenti alle società di produzione”. Due anni e mezzo di reclusione e due anni (pene definitive) perchè trovati con merce di prestigiose griffe (contraffatta) destinata ai negozi della provincia. Un mercato illecito che, nella tarda primavera del 2024, fu stroncato dalla Guardia di Finanza che aveva effettuato un ingente sequestro di borse e portafogli false.Psrtr di merce sequestrata sarebbe stata in donazione ad associazioni che operano nel campo della beneficenza. Due commercianti (di 38 e 53anni) parenti tra di loro furono denunciati in Procura a Nocera Inferiore e dopo essere finiti a a giudizio immediato e relativa condanna, ora incassano la pena definitiva si decisione della Cassazione che ha confermato il giudizio d’appello che è lo stesso della sentenza del giudizio abbreviato incardinato a settembre 2024 e terminato un mese dopo davanti al gup del Tribunale di Nocera Inferiore. A marzo l’Appello e ora la decisione della Cassazione. Finirono nella rete della giustizia a capo di una operazione della Guardia di Finanza di Scafati che aveva posto sotto sequestro circa duemila articoli di pelletteria contraffatti con il marchio del lusso, per un valore di circa 40 mila euro.

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