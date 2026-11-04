Paganese, rinnovata la fiducia a Novelli

di Redazione sportiva
PAGANI – «La Paganese con- ferma piena fiducia all’alle- natore: il progetto tecnico non si mette in discussione». Così si apre il comunicato del club azzurrostellato che, dopo 48 ore convulse, ha scelto di non cambiare e di confer- mare Raffaele Novelli in pan- china: «La dirigenza della Paganese Calcio, alla luce dei risultati negativi maturati nelle ultime sei giornate di campionato, ritiene doveroso intervenire per fare chiarezza sulla posizione dell’allenatore e sulle prospettive della sta- gione. Quattro sconfitte, un pareggio e una sola vittoria rappresentano un bilancio assolutamente insoddisfa- cente, soprattutto per una squadra costruita con ambi- zioni importanti e con il di- chiarato obiettivo di competere per la vittoria del campionato. La società com- prende e rispetta profonda- mente la delusione, l’amarezza e le critiche della tifoseria, che ha sempre di- mostrato attaccamento alla maglia e che ha il sacrosanto diritto di pretendere presta- zioni e risultati all’altezza delle aspettative. Tuttavia, la dirigenza intende ribadire, con assoluta fermezza, la propria piena e incondizio- nata fiducia nell’attuale allenatore. Si tratta di una deci- sione assunta dopo un’at- tenta valutazione tecnica, e non dettata da immobilismo o dalla volontà di sottrarsi alle proprie responsabilità. La so- cietà è convinta che l’attuale guida tecnica possieda le competenze, lper riportare la squadra sui livelli che le com- petono. Anche alla luce di un’attenta analisi delle alter-
native concretamente dispo- nibili sul mercato, la dirigenza ritiene che l’attuale allenatore rappresenti oggi il miglior profilo possibile per la Paga- nese. Cambiare tanto per cambiare, assecondando l’emotività del momento, non significherebbe necessaria- mente migliorare la situa- zione, ma potrebbe compromettere ulterior
mente gli equilibri di un gruppo che conserva impor- tanti potenzialità. Questo non significa concedere alibi o giustificazioni a nessuno. L’allenatore, i calciatori e la stessa dirigenza sono perfet- tamente consapevoli che oc- corre un’immediata e decisa inversione di tendenza. La fi- ducia accordata deve tradursi in fatti concreti, attraverso il lavoro quotidiano, l’assun- zione di responsabilità e, so- prattutto, i risultati sul campo. La società non ha ridimensio- nato di un solo centimetro le proprie ambizioni. Gli obiet- tivi fissati all’inizio della sta- gione restano il riferimento del nostro percorso sportivo e saranno perseguiti con de- terminazione, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà del momento. Ai nostri tifosi chiediamo di continuare a sostenere la squadra, pur nel legittimo diritto di manife- stare il proprio dissenso. La loro passione è una risorsa imprescindibile, soprattutto nei momenti più complicati. La strada scelta è quella della continuità, della fiducia e del lavoro, nella convinzione che questa sia, oggi, la soluzione più seria e responsabile per tutelare gli interessi della Pa- ganese. Il tempo delle analisi e delle parole deve lasciare spazio a quello delle risposte. Ora tocca a tutti dimostraredi esserne all’altezza».