Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello “FI attrae, in campo per vincere”
Dalle assunzioni alla lotta liste d’attesa, cosa c’è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori
Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv
Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico
Ultim'ora Nazionale

Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano

(Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova, nella Basilica Santa Giustina di Prato della Valle, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello , 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni.  Ai funerali presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Parteciperanno anche la segretaria del Pd, Elly Schlein e una delegazione di Alleanza verdi e sinistra, composta da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde, e Luana Zanella, capogruppo alla Camera. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025