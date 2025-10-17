Ranucci, Maritato(AT): “La solidarietà di Assotutela. Intimidazione vile e infame”

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, volto e mente del programma Report, per il grave e inaccettabile episodio che lo ha recentemente coinvolto. Gli attacchi personali e le intimidazioni nei confronti di chi esercita con coraggio e rigore il diritto–dovere di informare rappresentano una ferita profonda per la libertà di stampa e per la democrazia stessa.” È quanto dichiara Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela, associazione impegnata da anni nella difesa dei diritti dei cittadini e nella tutela della legalità. “Ranucci – prosegue Maritato – incarna un giornalismo d’inchiesta che non si piega ai poteri forti e che, anche per questo, merita il rispetto e la protezione delle istituzioni e della società civile. In un momento storico in cui la libertà di informazione è messa a dura prova, Assotutela ribadisce il proprio sostegno a tutti i professionisti che, come lui, lavorano quotidianamente per portare alla luce la verità. Invitiamo inoltre – conclude il presidente Maritato – le autorità competenti a garantire piena sicurezza a Ranucci e a tutti i giornalisti che svolgono il loro lavoro con onestà e coraggio, perché solo difendendo la libertà di stampa si difende la libertà di tutti”.
