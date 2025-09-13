P.De Luca,lavoro ultimi 10 anni in Campania non sia sprecato - Le Cronache Attualità
Attualità Campania

Mi auguro che il lavoro degli ultimi 10 anni in Campania non venga sprecato. La piattaforma programmatica che ho presentato per la segreteria dem regionale va in quella direzione ed è stata condivisa dall’unanimità del gruppo dirigente del partito nazionale e regionale”. Lo ha detto il parlamentare Pd Piero De Luca che sarà presto nominato segretario dem della Campania, a margine di un evento a Napoli. “Veniamo da 10 anni di risultati importanti che hanno rafforzato il senso di credibilità della Regione – ha sottolineato difendendo il lavoro fatto da suo padre, Vincenzo De Luca – Venivamo da immagini sui rifiuti ai primi piani dei palazzi e in questi 10 anni non abbiamo avuto un giorno di emergenza. Sono stati importanti i risultati in ambito sanitario con la fuoriuscita da un commissariamento che durava da decenni, nella gestione delle politiche ambientali, del lavoro, nelle scuole, nel trasporto pubblico assicurato agli studenti. Partiamo dai risultati ottenuti in questi dieci anni per metterli a disposizione della coalizione che abbiamo costruito e dobbiamo ulteriormente rafforzare aprendoci alla società civile” De Luca ha anche parlato dei cinquestelle, con i quali “abbiamo in questi anni lavorato a livello nazionale, con un campo progressista, ottenendo risultati straordinari con il Governo Conte 2. Quello – ha concluso – credo sia un punto di partenza decisivo che dovremmo mettere alla base del lavoro programmatico da proseguire anche in Regione Campania”

