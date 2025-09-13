Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara
Ucraina, Zelensky: “Droni russi in Polonia e Romania, guerra si allarga”
Noi Moderati, l’on Bicchielli verso l’addio
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
Ultim'ora Nazionale

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve

  • Settembre 13, 2025
  • 0
  • 97
  • 1 Min Read
Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve

(Adnkronos) –
Il Napoli vince 3-1 sul campo della Fiorentina nell'anticipo serale della terza giornata, oggi 13 settembre, e rimane a punteggio pieno. I campioni d'Italia, con 9 punti, sono primi con la Juventus. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie, rimane a quota 2. La formazione allenata da Conte sblocca il risultato al 6' con il rigore di De Bruyne, assegnato per il fallo di Anguissa su Comuzzo. I viola accusano il colpo e subiscono subito il raddoppio. Spinazzola innesca Hojlund che si presenta davanti a De Gea e firma il 2-0.
 La Fiorentina prova a scuotersi e crea due nitide occasioni nel primo tempo. Mandragora al 19' non trova il bersaglio da distanza ravvicinata, al 31' Kean viene murato in extremis da Di Lorenzo. In mezzo, una parata di De Gea nega la doppietta a De Bruyne. Il Napoli chiude i conti in avvio di ripresa. Su azione da corner, Anguissa offre a Beukema il pallone del 3-0: game over al 51'. La Fiorentina trova il gol della bandiera al 79' quando Ranieri, su corner di Nicolussi Caviglia, batte Milinkovic-Savic: 1-3.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025