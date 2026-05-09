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P. De Luca, profondo dolore per scomparsa Riccardo Siano

  • Maggio 9, 2026
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P. De Luca, profondo dolore per scomparsa Riccardo Siano

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Riccardo Siano, straordinario protagonista del fotogiornalismo campano. Per decenni ha raccontato Napoli attraverso il suo obiettivo, cogliendone ogni sfumatura con sensibilità, rigore e umanità. Le sue immagini hanno saputo fermare il tempo, raccontando cronaca, politica e vita quotidiana con uno sguardo unico e autentico”. Lo scrive, in una nota, l’on.Piero De Luca, segretario del Pd Campania. “Con il suo lavoro – aggiunge – ha restituito la realtà nella forza di ogni scatto, diventando un punto di riferimento per il giornalismo e per l’intera comunità. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il cordoglio mio personale e del Partito Democratico della Campania”.

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