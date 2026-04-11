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P. De Luca (Pd), ‘calo dispersione scolastica in Campania frutto lavoro serio’

  • Aprile 11, 2026
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P. De Luca (Pd), ‘calo dispersione scolastica in Campania frutto lavoro serio’

“In Campania “stanno emergendo risultati concreti, frutto di un lavoro serio e strutturato costruito negli anni passati dall’amministrazione regionale e portato avanti con determinazione anche dall’attuale”. Lo dichiara Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd Campania. “Abbiamo avviato azioni importanti, come mai prima, nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, mettendo al centro i giovani e costruendo percorsi capaci di offrire opportunità reali. Dal 2021 al 2024 sono stati coinvolti oltre 9.300 ragazzi Neet, accompagnati nuovamente verso formazione e lavoro”, prosegue. “Abbiamo definito una strategia chiara e ambiziosa: formare 22.500 giovani in tre anni, rafforzando il modello duale e il legame tra scuola, imprese e territorio”. Secondo De Luca, “i risultati sono evidenti: la dispersione scolastica è in forte calo e il Mezzogiorno ha quasi colmato il divario con il resto del Paese, trainato proprio dalla Campania. Nel 2025 il tasso si è dimezzato, raggiungendo il 9,7%, riducendo i divari con il Nord e centrando con anni di anticipo gli obiettivi europei”. “Con i percorsi IFTS sono già state reinserite oltre 760 persone nel mondo del lavoro, con un placement medio del 75% e punte del 100% nei settori strategici. A questo si affianca un intervento fondamentale come il polo educativo e formativo di Casoria, pensato per offrire un presidio concreto ai giovani di Caivano, Casoria e delle Salicelle di Afragola, rafforzando inclusione e opportunità nei territori più complessi”. “Non si tratta di annunci, ma di politiche pubbliche che stanno producendo risultati misurabili. Investire nella formazione significa costruire sviluppo, ridurre le diseguaglianze e garantire futuro alle nuove generazioni”. “Su questa strada è necessario continuare, con responsabilità, visione e determinazione a livello regionale. Ed è su questa base che siamo impegnati a costruire un’alternativa credibile di governo alla destra anche a livello nazionale”, conclude.

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