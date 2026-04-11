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La logistica sostenibile della salernitana Trans Europa premiata a Venezia

  • Aprile 11, 2026
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La logistica sostenibile della salernitana Trans Europa premiata a Venezia

E’ stato assegnato alla Trans Europa di Mercato San Severino (Sa) il Premio “Miglior Gestione per lo Sviluppo Sostenibile”, una delle tre categorie di concorso della XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibileinnovazione tecnologica ed economia circolare: è stato l’AD Luigi D’Auria a ritirare il Premio nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, teatro della cerimonia.

 

Trans Italia S.p.A., uno dei principali operatori di logistica in Italia, ha trasformato la logistica in chiave sostenibile riducendo significativamente le emissioni attraverso il progetto “Guidare il cambiamento”, che partendo dall’adozione volontaria e anticipata degli ESRS – European Sustainability Reporting Standards, ha trasformato la rendicontazione ESG da adempimento burocratico a strumento strategico. Il modello dei “green corridor multimodali”, che integra trasporto su strada, ferrovia e mare, ha portato a una riduzione del 50% di emissioni climalteranti con lo Short Sea Shipping e del 70% con il trasporto ferroviario rispetto a quello integralmente su gomma.

La flotta è costantemente rinnovata con mezzi a standard emissivi avanzati e biocarburanti HVO di ultima generazione. Completano l’approccio alla sostenibilità anche l’estensione del contratto a tempo indeterminato al 91% dei lavoratori, l’attenzione al gender pay gap e azioni di sostegno a organizzazioni umanitarie.

Premio Impresa Ambiente è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero SSV – Stazione Sperimentale del Vetro, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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