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Opposizione centrodestra in Campania, ‘sostegno a iniziativa per condono’

  • Novembre 4, 2026
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“Sosteniamo con convinzione l’iniziativa di alcuni parlamentari del centrodestra tesa a consentire ai cittadini della Campania di beneficiare del condono del 2003 a cui hanno avuto accesso i cittadini di altre regioni italiane. Si tratta di sanare una palese discriminazione voluta dalla sinistra. Bisogna distinguere la grande speculazione da chi per necessità si è costruito una casa. Buona parte del cosiddetto abusivismo è stato determinato dall’incapacità dei sindaci di sinistra di pianificare rigenerazione urbana e un corretto sviluppo. La casa è un diritto costituzionale. Non si possono gettare per strada migliaia di famiglie che si sono date un tetto”. Lo dichiarano il capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, unitamente ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi, Sebastiano Odierna.

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