Nappi (Lega), maggioranza cade da nuvole su caso De Gregorio? - Le Cronache Attualità
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita” Guerra in Iran, deputato Teheran minaccia anche l’Italia: “Se Usa ci attaccano colpiremo l’Europa” Midterm Usa, Tajani: “Mai stati trumpiani, Meloni non è una Maga” Lavoro, AI e competenze del futuro: Torino capitale mondiale della formazione con ETF Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita” Guerra in Iran, deputato Teheran minaccia anche l’Italia: “Se Usa ci attaccano colpiremo l’Europa” Midterm Usa, Tajani: “Mai stati trumpiani, Meloni non è una Maga” Lavoro, AI e competenze del futuro: Torino capitale mondiale della formazione con ETF
Attualità Campania

Nappi (Lega), maggioranza cade da nuvole su caso De Gregorio?

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 73
  • 2 Min Read
Nappi (Lega), maggioranza cade da nuvole su caso De Gregorio?

“Rispetto al presunto illecito conferimento dell’incarico di dg a De Gregorio, che ieri – come si apprende da notizie di stampa – ha portato i militari della Finanza ad effettuare un nuovo accesso presso la sede della Circumvesuviana, assistiamo alla corsa a scaricare le responsabilita’ sul solo De Luca. E’ chiaro, invece, che tutta la ex maggioranza, praticamente sovrapponibile a quella attuale, era perfettamente a conoscenza della questione, perche’ dai banchi dell’opposizione in Consiglio regionale ho ripetutamente e pubblicamente denunciato questa vicenda”. Lo ha affermato Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega. “Adesso vorrebbero far credere che non sapevano, cadono dalle nuvole e fanno gli ingenui ma la verita’ e’ un’altra: sono responsabili, alcuni amministrativamente, tutti politicamente. Questi signori sono a conoscenza anche delle numerose altre faccende opache che ho fatto emergere con denunce e interrogazioni relative a concorsi, incarichi, affidamenti e mancati controlli su cui presto potrebbero accendersi i fari della magistratura. De Gregorio in tutti gli anni alla guida di Eav ha operato nell’interesse del ‘sistema Salerno’, di cui faceva parte anche la maggioranza dell’epoca, che pero’, e’ la stessa di oggi. E’ semplicemente passata da De Luca a Fico”, ha aggiunto Nappi. (

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013