Nappi (Lega), maggioranza cade da nuvole su caso De Gregorio?

“Rispetto al presunto illecito conferimento dell’incarico di dg a De Gregorio, che ieri – come si apprende da notizie di stampa – ha portato i militari della Finanza ad effettuare un nuovo accesso presso la sede della Circumvesuviana, assistiamo alla corsa a scaricare le responsabilita’ sul solo De Luca. E’ chiaro, invece, che tutta la ex maggioranza, praticamente sovrapponibile a quella attuale, era perfettamente a conoscenza della questione, perche’ dai banchi dell’opposizione in Consiglio regionale ho ripetutamente e pubblicamente denunciato questa vicenda”. Lo ha affermato Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega. “Adesso vorrebbero far credere che non sapevano, cadono dalle nuvole e fanno gli ingenui ma la verita’ e’ un’altra: sono responsabili, alcuni amministrativamente, tutti politicamente. Questi signori sono a conoscenza anche delle numerose altre faccende opache che ho fatto emergere con denunce e interrogazioni relative a concorsi, incarichi, affidamenti e mancati controlli su cui presto potrebbero accendersi i fari della magistratura. De Gregorio in tutti gli anni alla guida di Eav ha operato nell’interesse del ‘sistema Salerno’, di cui faceva parte anche la maggioranza dell’epoca, che pero’, e’ la stessa di oggi. E’ semplicemente passata da De Luca a Fico”, ha aggiunto Nappi. (
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