Omicidio Vassallo, Procura di Salerno ricorre in Appello contro proscioglimento Cagnazzo

La Procura della Repubblica presso il Tribunale, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di Appello, ha depositato nella giornata di ieri appello avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 27 marzo 2026, depositata il 27 aprile 2026 con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, imputato di concorso nell’omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ed ha richiesto, quindi, alla Corte di Appello di disporne il rinvio a giudizio.