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Ravello e Scala ricordano Nicola Fusco che perse la vta alla guida di un autobus
Provincia Ravello

Ravello e Scala ricordano Nicola Fusco che perse la vta alla guida di un autobus

  • Maggio 8, 2026
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Ravello e Scala ricordano Nicola Fusco che perse la vta alla guida di un autobus
“Nel giorno in cui la memoria si rinnova con profonda mestizia, le comunità di Ravello e Scala si uniscono in un sentimento condiviso di raccoglimento e di affetto, nel ricordo di Nicola Fusco, giovane vita spezzata troppo presto. In questa ricorrenza così dolorosa, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e a quanti continuano a custodire nel cuore un’assenza che il tempo non può colmare. Il ricordo, vissuto nella dimensione collettiva, diventa segno di partecipazione, testimonianza di umanità e legame profondo tra le nostre comunità e i familiari. Ai suoi familiari, agli amici e a tutta la comunità di Agerola, giunga il nostro abbraccio sincero. Con rispetto e commozione, rinnoviamo il nostro pensiero, affinché la memoria di Nicola possa farsi conforto nelle giornate più difficili e luce nei momenti più bui”.
Così i sindaci di Ravello e di Scala, Paolo Vuilleumier e Ivana Bottone, in un messaggio congiunto, in occasione del terzo anniversario della tragica morte di Nicola Fusco, giovane vittima di un incidente, avvenuto l’8 maggio 2023, mentre era alla guida di un autobus turistico lungo la strada provinciale 75, a Ravello.
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