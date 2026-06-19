Omicidio Vassallo: assolto Ridosso

Assolto Romolo Ridosso nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco ‘pescatore’ di Pollica-Acciaroli (Salerno), ucciso il 5 settembre 2010. Il gup del Tribunale di Salerno ha assolto oggi l’ex collaboratore di giustizia al termine del rito abbreviato. La Procura di Salerno aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a sette anni e quattro mesi. L’indagine degli inquirenti salernitani ipotizzava inizialmente il concorso in omicidio. In una nota della Fondazione Vassallo, il presidente Dario Vassallo e il vice Massimo Vassallo dichiarano che, “alla luce di quello che e’ successo, possiamo dire che questa sentenza era nell’aria. Continuiamo a chiedere verita’ e giustizia per Angelo Vassallo, nel rispetto della magistratura e delle istituzioni dello Stato”. Quanto agli altri indagati (l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano), questi compariranno davanti al Tribunale il prossimo 9 luglio quando prendera’ il via il processo con rito ordinario. La Procura di Salerno in accordo con la Procura generale ha, invece, presentato, qualche settimana fa, appello contro la sentenza del gup di non luogo a procedere – pronunciata il 27 marzo scorso – nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo.