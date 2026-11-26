Salerno. A un anno esatto dalla richiesta di condanna della Procura per Francesco Pecoraro (14 anni), Pasquale Renna, Fernando Cesarano alias Nanduccio ‘e Ponte Persica e Maurizio Procida (18 anni a testa) e 8 anni per il collaborato Rosario Fedele Schipani tutti ritenuti partecipi all’omicidio di camorra di Giuseppe Di Giorgio, arrivano le repliche con accuse da parte delle difese. Il delitto avvenne nel 1991 in un casolare a Olevano sul Tusciano dopo aver prelevato la vittima a Battipaglia, nei pressi dell’azienda che si occupava di materiale in plastica (Paif). Il processo con rito abbreviato davanti al gup Giandomenico D’Agostino volge al termine con la replica delle difese degli imputati. Sentenza vicina che dovrebbe arrivare prima di Natale. Secondo il collaboratore Schipani, l’omicidio del Di Giorgio sarebbe stato deliberato dai vertici del clan Pecoraro quale ritorsione per l’omicidio di Giovanni Pecoraro (avvenuto nel 1988), in quanto la vittima avrebbe offerto la propria abitazione come base logistica al commando rivale della cosca dei De Feo. Lo stesso Rosario Schipani asserisce che, dopo accordo con Ferdinando Cesarano dell’omonimo clan stabiese per l’invio di “rinforzi” , l’azione esecutiva dell’11 gennaio 1991 sarebbe stata compiuta da un commando di persone. Maurizio Procida con Alfonso Pecoraro viene descritto come passeggero a bordo di un’Alfa 33 bianca che avrebbe materialmente bloccato la vittima fuori dalla fabbrica Paif di Battipaglia, per poi condurla in un casolare ad Olevano sul Tusciano, dove sarebbe stata torturata e infine strangolata e colpita con un piccone. Schipani aveva aggiunto, infine, di aver personalmente esumato e distrutto tramite incenerimento il corpo della vittima nel 1993, configurando un classico caso di “lupara bianca”. Proprio le difese puntano l’indice contro il pentito Schipani dichiarandolo inattendibile: “La dichiarazione è inficiata da un ritardo ultratrentennale, lui che è un collaboratore di giustizia “storico”, ha beneficiato per decenni delle tutele e dei vantaggi connessi allo status di collaboratore di giustizia ordinario e ha scientemente taciuto per oltre 25 anni la propria asserita partecipazione e il ruolo dei presunti correi nell’efferato omicidio di Giuseppe Di Giorgio”. Per i difensori, le dichiarazioni del pentito portano a una totale assenza di riscontri materiali: il corpo di Giuseppe Di Giorgio non è mai stato rinvenuto e Schipani giustifica tale mancanza asserendo di averne bruciato i resti nel 1993. “Non esiste alcun accertamento medico-legale (autopsia), alcuna evidenza scientifica delle asserite torture (lesioni da calcio di pistola o mozziconi di sigaretta) o delle cause della morte”. In sostanza, secondo il collegio difensivo composto tra gli altri da Adriano Cafiero e Raffaele Francese, non vi è infine un solo riscontro oggettivo (quali tabulati telefonici storici, intercettazioni dell’epoca o testimonianze terze e genuine) idoneo a dimostrare la presenza di Maurizio Procida ed altri sul territorio di Olevano sul Tusciano o Battipaglia in data 11 gennaio 1991. “L’accusa poggia esclusivamente sulla parola, decontestualizzata e tardiva, dello Schipani”. La difesa poi poggia la propria memoria anche sulla smentita del mandante apicale Francesco Pecoraro che ha ammesso testualmente: “In merito alle modalità dell’omicidio non so nulla né mi sono mai interessato”. E non ha mai fatto menzione del coinvolgimento di Maurizio Procida né di altri soggetti di Castellammare di Stabia nella fase esecutiva o di tortura della vittima”. E infine: “Risulta evidente che Schipani, a distanza di oltre trent’anni e nel tentativo di accreditare una nuova fase di collaborazione, stia operando un indebito “travaso” o una sovrapposizione mnestica (di memoria, ndc): conoscendo lo storico legame criminale e il coinvolgimento del Procida nella vicenda giudiziaria relativa all’omicidio Del Mastro (avvenuto proprio l’anno dopo, nel 1992, dai fatti dell’attuale procedimento), ha arbitrariamente retrodatato e proiettato la presenza degli imputati anche nell’oscura vicenda di Di Giorgio .