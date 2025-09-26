Omicidio Cinzia Pinna, convalidato il fermo per Ragnedda: resta in carcere - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Netanyahu e il ‘lavoro da finire’ a Gaza: “Vergogna e follia” lo Stato palestinese
Gaza, Trump e il piano di pace in 21 punti: cosa prevede
MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint: orari e dove vederle in tv
Caso Garlasco, genitori di Sempio interrogati per 7 ore: “Mai corrotto nessuno”
Prima Pagina Nazionale

Omicidio Cinzia Pinna, convalidato il fermo per Ragnedda: resta in carcere

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 67
  • 1 Min Read
Omicidio Cinzia Pinna, convalidato il fermo per Ragnedda: resta in carcere

(Adnkronos) – "L'interrogatorio è stato complesso e ha aggiunto qualcosina". Così il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, annuncia la convalida del fermo di Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna.  Dopo la confessione che ha risolto il giallo di Palau, l'imprenditore di Arzachena ha parlato di nuovo con gli inquirenti e durante l'udienza di convalida ha aggiunto nuovi dettagli al suo racconto. Le indagini continuano perché ci sono ancora molti punti da chiarire, sia sul movente sia sul possibile aiuto ricevuto da qualche complice. Ragnedda ha mostrato dove aveva nascosto il cadavere. Era vicino a un albero all'interno della sua grande tenuta nelle campagne di Palau. Nella villa per due giorni gli specialisti del Ris di Cagliari hanno prelevato reperti. Diverse tracce di sangue e polvere bianca che potrebbe essere cocaina. Ignoto ancora il movente che ha spinto l'uomo a uccidere Cinzia con un colpo di pistola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025