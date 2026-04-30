Omicidio 35enne di Pagani ad Ibiza, killer arrestato: è un 45enne di Avellino

Il presunto autore dell’omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, di Pagani, avvenuto ieri pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza è stato arrestato dagli Agenti della Guardia Civil delle Baleari.
Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia Civil. Ancora non sono state rese note le generalità dell’arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona.
Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico.