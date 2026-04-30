Omicidio 35enne di Pagani ad Ibiza, killer arrestato: è un 45enne di Avellino - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Omicidio 35enne di Pagani ad Ibiza, killer arrestato: è un 45enne di Avellino
Minetti, la grazia nel Paese dell’odio
Marenghi: Degrado del pattinodromo il simbolo dell’inerzia
La Festa del Pane da Trentinara ad Agropoli: è polemica
Cronaca Pagani

Omicidio 35enne di Pagani ad Ibiza, killer arrestato: è un 45enne di Avellino

  • Aprile 30, 2026
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Omicidio 35enne di Pagani ad Ibiza, killer arrestato: è un 45enne di Avellino

Il presunto autore dell’omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, di Pagani, avvenuto ieri pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza è stato arrestato dagli Agenti della Guardia Civil delle Baleari.

 

Si tratta   di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia Civil. Ancora non sono state rese note le generalità dell’arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona.

Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012