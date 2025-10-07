Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

La Feldi si aggiudica il derby con l’Avellino
Putin, compleanno di guerra: “Russia avanti tutta, Ucraina spalle al muro”
Ilaria Salis salva per un voto, accuse reciproche a destra
Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca
Attualità Campania

Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca

  • Ottobre 7, 2025
  • 0
  • 150
  • 1 Min Read
Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca”, per le elezioni regionali in Campania che si terranno il 23 e 24 novembre 2025. “Rinnovo il mio impegno al servizio della nostra regione. Questi anni di lavoro intenso alla guida del Consiglio regionale mi hanno permesso di toccare con mano i risultati concreti che, con serietà e determinazione, abbiamo raggiunto per i cittadini campani. Caserta e la sua Provincia, meritano continuità, stabilità e una visione di governo che metta al centro il lavoro, la sanità, l’ambiente e le nuove generazioni. Mi presento agli elettori a testa alta, con rinnovato entusiasmo e con l’orgoglio di aver sempre operato nell’interesse del territorio, con rigore istituzionale e spirito di servizio”, ha dichiarato Oliviero.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013