Oliviero candidato con la lista A testa alta con De Luca

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, annuncia ufficialmente la sua candidatura nella lista “A testa alta con De Luca”, per le elezioni regionali in Campania che si terranno il 23 e 24 novembre 2025. “Rinnovo il mio impegno al servizio della nostra regione. Questi anni di lavoro intenso alla guida del Consiglio regionale mi hanno permesso di toccare con mano i risultati concreti che, con serietà e determinazione, abbiamo raggiunto per i cittadini campani. Caserta e la sua Provincia, meritano continuità, stabilità e una visione di governo che metta al centro il lavoro, la sanità, l’ambiente e le nuove generazioni. Mi presento agli elettori a testa alta, con rinnovato entusiasmo e con l’orgoglio di aver sempre operato nell’interesse del territorio, con rigore istituzionale e spirito di servizio”, ha dichiarato Oliviero.