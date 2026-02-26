Olidata: nessun negoziato in corso per acquisto Salernitana - Le Cronache Salernitana
Olidata: nessun negoziato in corso per acquisto Salernitana
Salernitana

  • Febbraio 26, 2026
Olidata: nessun negoziato in corso per acquisto Salernitana

Il gruppo Olidata, azienda attiva nel settore IT, non sta partecipando a negoziazioni aventi ad oggetto il possibile acquisto della società calcistica Salernitana. Lo comunica l’azienda in una nota aggiungendo che “le notizie apparse sui mezzi di stampa sono prive di fondamento”.

