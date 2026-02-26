Vannacci il 22 Aprile a Salerno

“Il 22 aprile Roberto Vannacci sarà a Salerno”. L’annuncio è stato dato oggi nel corso di un incontro pubblico all’Holiday Inn Naples, dove si è svolta alle 15 la presentazione della costituente di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. All’iniziativa, alla quale hanno preso parte circa cinquanta persone, erano presenti tra gli altri l’ex senatore Franco Cardiello e l’onorevole Rossano Sasso, responsabile Sud Italia del movimento. Il partito, nato ufficialmente il 7 febbraio con la firma dello statuto davanti a un notaio, renderà pubblico il documento dal 1° marzo, data dalla quale partiranno anche i tesseramenti. Il simbolo è una fiamma tricolore protesa verso destra. Nel corso dell’incontro sono state annunciate diverse adesioni in Campania, tra cui Sabino Marano, già segretario provinciale della Lega ad Avellino; Nicoletta Improta, assessora comunale di Teverola; Lorenzo Esposito, già candidato al Senato e consigliere comunale di Castellammare di Stabia; Mauro Di Palo, ex assessore e già segretario cittadino della Lega ad Afragola; Giuseppe Del Regno, consigliere comunale di Pompei, oltre ad altri amministratori locali. Presente anche Carmela Rescigno, che ha annunciato l’adesione nelle prossime ore. “Vogliamo ringraziare Roberto Vannacci per averci restituito casa nostra – ha dichiarato Lorenzo Esposito -. Ci sentivamo esuli in un contesto politico non facente più parte della nostra cultura e della nostra storia”. E ha aggiunto: “Quando si fonda un partito non si è traditori, si sceglie”. Per Catello Di Capua, “la nostra storia è coerente con la nostra presenza qui – ha spiegato -. Il generale Vannacci è riuscito a tornare a parlare a quei valori della destra che, per ragioni legate al ruolo istituzionale di chi oggi guida il governo, non possono essere espressi nello stesso modo. Questo ha lasciato uno spazio politico che oggi cerchiamo di colmare” Sui numeri, il deputato Rossano Sasso ha precisato: “per noi i sondaggi che ci vedono al 3% sono sottostimati, questo è un partito che ha un bacino potenziale del 12/15%”.