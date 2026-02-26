Siracusa, altri 6 punti di penalizzazione

Peggiora la situazione in classifica del Siracusa Calcio 1924. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla società siciliana altri sei punti di penalizzazione per il mancato rispetto della scadenza sugli stipendi del 16 dicembre scorso.
Con il nuovo provvedimento, gli azzurri scivolano all’ultimo posto in classifica con 17 punti. Una decisione che riaccende anche i rimpianti in casa Salernitana, sconfitta 3-1 proprio dalla formazione allenata da Turati.
Nel comunicato ufficiale si legge: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: al sig. Alessandro Ricci, mesi 6 (sei) di inibizione; alla società Siracusa Calcio 1924 Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva”.